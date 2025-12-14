停砍公教年金三讀 蘇一峰曝綠硬幹又三輸：賠了夫人又折兵

立法院日前三讀通過停砍公教年金，引發民進黨強烈不滿，還指稱恐讓退撫基金提前破產。胸腔科醫師蘇一峰表示，民進黨硬幹但卻又創造三輸局面：「立法院表決輸，軍公教觀感輸，民調輿論也輸！」

立法院三讀通過停砍公教年金。（圖／中天新聞）

「綠營這次為什麼又輸了，賠了夫人又折兵！為什麼硬幹又創造三輸局面：立法院表決輸，軍公教觀感輸，民調輿論也輸！」蘇一峰今天在臉書發文表示，他認為有3個原因：

1. 民眾對一直操弄族群對立生厭，每次軍公教就是綠營側翼傾巢而出的攻擊，綠色潑糞攻擊軍公教有多爽，大家看了這麼多年，身邊多少也有軍公教朋友，綠營的抹黑手法看了覺得還蠻噁心的。

2. 綠營一直不服輸不副署不執行，民眾也感到反感，覺得國家政府大亂，已經累積不少民怨想要教訓執政黨了！

3. 政府自己帶頭浪費錢，卻要民眾省錢！大筆大筆的錢送給美國，政府到處編預算養綠友友，政府有什麼資格要民眾省下開支！

國民黨推動停砍年金三讀通過。（圖／中天新聞）

蘇一峰指出，政府自己是這樣的浪費錢，大家都看在眼裡記在心裡，只差等到下次選舉要教訓執政黨了，「政府軍購6700億武器沒到貨，明年還加碼9400億，還要1.25兆買內容都不知道的台灣之盾、綠電風電2兆，買全世界最貴的綠電光電，買到變成錢坑補不完、台灣研發的醫療技術轉移美國，變成天價藥品一針一億元，台灣花一年13億買回、台南裝潢公司拿7億的炸藥標案，馬桶公司也接2億軍火標案，民眾看了這麼多的貪污，大家怎麼不生氣！」

