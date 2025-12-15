停砍公教年金三讀，賴清德喊最終全民買單：年改絕對不能走回頭路！國政茶會韓國瑜不出席？總統府回應

立法院週五（12/12）三讀通過「停砍公教年金」修法，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算。總統賴清德晚間表示，「年改絕對不能、也不該走回頭路」。 賴清德強調，這次的立院通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價，「我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。」 賴清德也指出，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔，「最終也是要全民買單」，未來只會產生更多赤字。 而晚間總統府也對於韓國瑜不出席國政茶會一事表示，感到意外和不解。府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

民進黨政府於2018年推動公教年金改革，在所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。

廣告 廣告

立法院12日下午處理《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》等修正案，雖國民黨團、民眾黨團立委表態此次沒「藍白合」，而是各自支持其黨團版本，不過由於國民黨團席次最多，因此最後民進黨團仍不敵在野席次優勢。

馬英九喊曾要年改 蔡英文達成

法案三讀後，總統賴清德於臉書指出，2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。而2016年，蔡英文前總統上任後，才開始大力推動年金改革，歷經兩年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。

賴清德說，2020年，中央政府總預算是22年來，首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。

「但是，立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。」

政府需額外撥補數千億 最終全民買單

賴清德引述銓敘部的數字，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產。

此外，因擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。而且，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。

賴清德強調，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。

賴：努力研議可延續、公平正義年金制度

賴也向公教人員喊話，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒。但是，財務永續是對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。

「我相信，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。」

賴清德最後說，為了台灣的下一代，台灣一定要團結，「我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。」

韓國瑜不出席國政茶會 總統府：意外、不解

總統賴清德預定15日邀請行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜與考試院長周弘憲到總統府進行國政會商，但韓國瑜建議改以茶會形式，形式輕鬆為宜，總統表示尊重，改以國政茶會進行。

雖然改成茶會，韓國瑜晚間6時30分面對記者詢問是否出席總統邀約的國政茶會，他僅以「謝謝」回應。

總統府晚間由發言人郭雅慧證實韓國瑜將不出席茶會，郭雅慧指出，對於韓院長稍早忽然表達不克出席一事，府方感到意外與不解，事實上在總統與總統府秘書長日前面邀立法院韓院長依照憲法進行院際協商，韓院長主動提議是否改為茶敘形式以利交換意見，總統隨即允諾並進行安排，府方將持續了解實際原因，並誠摯期盼韓院長能與會，為國家憲政民主與國政穩健推動共同努力。

▲ 韓國瑜晚間出席由藍委賴士葆主辦之「2025立法院聖誕傳愛福音晚會」。圖／韓國瑜辦公室提供

相關報導 停砍公教年金三讀，退撫基金提早多久破產？所得替代率倒退嚕、10年得撥補7千億：每位國民多扛3萬，總統發聲了





更多今周刊文章

不副署不公布是什麼？前最高法院法官喊話藍白發動倒閣：讓違憲的行政院長下台「解散國會來比新民意」

大同尋求中國司法救濟，能擋下131億賠償在台執行？業內解析：張榮華團隊若成功「將徹底走出前朝陰影」

日圓甜甜價沒了…日銀升息循環啟動，後面可能還有3次！甲骨文暴跌後，美光財報成全村希望│全球瞭望