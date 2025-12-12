停砍公教年金三讀！賴清德示警：退撫基金恐提早3年破產 財政缺口將加重全民負擔

總統賴清德表示，年金改革不能走回頭路，在野黨修法恐影響世代公平與國家財政永續，呼籲重新審議相關法案。（圖／CTWANT攝影組）

立法院今（12日）今天經表決，三讀修正通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，提前停止退休所得替代率調降年度，自2024年1月1日以後，逐年下降所得替代率的部分不適用之，即停砍公務人員年金。對此，總統賴清德強調年金改革不能走回頭路，批評在野黨修法恐讓退撫基金提前破產、加重全民財政負擔，呼籲為世代公平與國家財務永續，重新審議相關法案。

賴清德表示，年金改革絕對不能、也不該走回頭路。他回顧，2013年前總統馬英九曾形容年金制度如同「即將掉落斷崖的火車」，強調不能坐視不管；2016年前總統蔡英文上任後，歷經兩年多的折衝與協調，才完成年金改革，為軍公教退撫基金奠定「世代不破產、延長基金壽命」的基礎。

他指出，2020年中央政府總預算更達成22年來首次平衡預算，政府也因此得以加強國防、投資科技、推動建設、擴充教育與社會福利，並帶動近年台灣經濟發展成果。然而，立法院今日通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民付出極為沉痛的代價。

賴清德引述銓敘部試算指出，若依在野黨版本修法，退撫基金恐將提早3至4年破產；若政府為維持基金運作，勢必再額外撥補數千億元，進一步擴大財政缺口，加重政府負擔，最終仍須由全民買單，未來赤字只會不斷增加，難以被社會接受。

立法院三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文，未來公教人員年金回溯至113年不再逐年調降。（圖／周志龍攝）

他提及今日與民進黨51位立委舉辦便當會，並感謝他們捍衛人民的權利。賴清德說，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。

他強調，公務員與教師是支撐台灣的重要中堅力量，政府理解並感謝公教朋友的體諒，但財務永續是對所有世代、全體國人及國家的承諾，歷經多年討論與數百場會議，不能因一次倉促、未經完整財務試算的修法而前功盡棄。他呼籲在野黨團透過合法程序重新審議法案，並表示政府將持續努力，為台灣打造一個可延續、公平、正義的年金制度，為下一代共同承擔責任。

