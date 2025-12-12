停砍公教年金三讀 賴清德：不能將年金破產後果由全民承擔
立法院12日三讀停砍公教年金相關修法，賴清德總統透過臉書表示，年改絕對不能、也不該走回頭路。絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。
立法院12日下午處理「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」等修正案，藍、白以人數優勢闖關三讀成功，退休公教人員所得替代率停止逐年遞減，自2024年年1月1日停止適用附表三逐年下降所得替代率。
賴清德在臉書發文寫道，2013年，前總統馬英九曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。2016年，前總統蔡英文上任後，才開始大力推動年金改革，歷經兩年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。
賴清德指出，2020年，中央政府總預算是22年來首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。但是，立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。
賴清德續指，依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產。另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。而且，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。
賴清德提到，12日他與民進黨51位立委舉辦便當會，感謝他們捍衛人民的權利。政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。
賴清德強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友體諒。但財務永續是對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕不能因一次倉促又沒經財務試算的修法而走回頭路，更不能將年金破產的後果由全民來承擔。
賴清德指稱，他相信全體國人都深切期待在野黨團能夠透過合法的程序再次審議這份法案。他也要再次強調，為了台灣的下一代，台灣一定要團結，賴清德說：「我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力」。
其他人也在看
車難賣 錢歹賺 經銷商拒絕再玩 汽車銷售進入冰河時期？
關稅懸而未定，全球局勢多變，不確定因素四處充斥。2025年只是車市寒冬，更讓人懷疑是否進入冰河時期？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 17
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 163
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
痛失愛妻沉寂5年！辛龍復出認仍夢見劉真 讚女兒遺傳母親
男星辛龍於2020年失去愛妻劉真後，消失在螢光幕前五年，近日他在台北南港展覽館為KPMG安侯建業聯合會計師事務所的尾牙晚宴獻唱，正式展開復出活動。他表示重返舞台的心情既興奮又期待，並希望能帶給大家溫暖的正能量。辛龍在演出中唱了《春暖花開》、《一夫當關》和《愛情釀的酒》，並透露自己仍會夢見劉真。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 21 小時前 ・ 13
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 1 天前 ・ 7
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
慟失劉真5年！辛龍今晚暴瘦露面霸氣復出發聲了
53歲的辛龍慟失愛妻劉真5年，他低調神隱演藝圈多時，今天終於正式上工，現身南港展覽館參加尾牙，賣力登台的他嗨喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」辛龍上月才推出《春暖花開》、《一夫當關》2首新歌，今晚他頂著招牌光頭亮相，年過半百的他也蓄了白鬍，以全新的造型露面，看了瘦了一圈。自由時報 ・ 10 小時前 ・ 27
得標5.9億炸藥採購案！馬桶公司1數據超慘烈
[NOWnews今日新聞]國民黨立委王鴻薇爆料，國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記在台南的室內裝修公司「福麥」，且該公司2021至20...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 352
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 232
快訊／沈慶京開咬：「柯文哲擋了搞錢的機會才被恨」！林欽榮回應了
開始抓戰犯！台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲案，今（11）日開庭進行證據提示，席間柯文哲強調，前台北市副市長林欽榮是可疑證人，「講的和做的根本不一樣」，迎合檢方入罪他；沈慶京則爆料，林欽榮在台南、高雄也搞錢，可能柯文哲擋了機會才被恨。對此，林欽榮下午火速駁斥不實指控，揚言提告捍衛名譽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 98
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 10 小時前 ・ 5
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前 ・ 39
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 22
LINE通話沒聲音！元兇竟是「這APP」 官方曝解決方法
近日，有不少LINE用戶反映，通話時經常出現沒聲音或是講到一半突然聽不見的狀況。對此，來電辨識防詐APP「Whoscall」官方確認，是APP的「網站檢查」功能出現問題，且已針對iOS系統推出版本更新，呼籲用戶盡快更新解決通話異常的問題。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發起對話
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 38
下月世紀大婚！陳漢典、Lulu公布「超大咖主持人」名單 婚宴進度曝
新婚的陳漢典、Lulu黃路梓茵今（12日）一起出席喜憨兒喜餅代言活動，分享將於1月舉辦的婚宴進度約5、6成，近期正在確定賓客名單，之後會陸續廣發喜帖，2人笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，也想邀請邱澤擔任婚禮主持人，「如果到時人氣低落，就拍台上就好」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 15
7旬台大名醫無三高 愛吃2蔬菜顧血管
台灣「三高」（高血壓、高血糖、高…民報 ・ 11 小時前 ・ 5
中職》江少慶不在25人保護名單！統一獅要選嗎？領隊回應了
富邦悍將在5日以7年、總額5600萬元的合約網羅行使自由球員權利的捕手林岱安。今（12）日下午，悍將正式將林岱安的合約、25人保護名單及保護名單外球員名單提交給聯盟，聯盟整理後也已轉交給統一獅隊。值得注意的是，平均月薪超過百萬的投手江少慶並未列入悍將25人保護名單，成為獅隊可能的補償選項之一。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5