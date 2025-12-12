停砍公教年金三讀！ 賴清德：年改絕對不能也不該走回頭路

台北市 / 綜合報導

政府推動軍公教年金改革，上路至今超過7年，而立法院今（12）日下午三讀修法，確定退休公教人員所得替代率回到2023年標準，對此，綠營表示，年金將提前破產、這幾年的改革也將毀於一旦， 賴總統也發文重申，年改絕對不能走回頭路，而藍營則強調政府本來就要有足額給付的責任。

立法院長韓國瑜說：「條文修正通過。」民進黨立委手舉標語，站在議場正中央抗議，因為「停砍公教年金修法」，成功三讀闖關，立委(民)說：「年金亂修法，基金提早垮。」

公務人員年改自107年起執行，至今滿7年時間，三讀通過之後可回溯，標準回到112年，按照銓敘部計算，公教退撫基金破產時間將大幅提前，公務人員從原本的2049年提前到2041年，教育人員則將從2045年提前到2039年。

立委(國)翁曉玲說：「不再讓這些可憐的公教人員，多損失9%的退休金，大家不用擔心，公教退撫基金會不會破產，因為政府作為雇主，它本來就負有足額提撥退休金，還有支付保證的最後責任。」

立委(民)陳培瑜說：「現在下一代真的要遭殃了，因為國民黨跟民眾黨，聯手推出的年金倒退改革法案，而這個遭殃的狀況，會造成國家財政將近7000億元的負擔。」

只不過綠營不只不滿這項法案，包含財劃法及憲訴法等都讓朝野陷入僵局，總統兼民進黨主席賴清德，召集民進黨立委便當會聚焦如何接招藍白提案，立委(民)鍾佳濱說：「重大的政治爭議，應該透過對行政院倒閣，也就是說不信任投票，以及後續可能的解散國會來進行。」

民進黨拋出「倒閣」也是選項之一，而行政院長卓榮泰，近日沒有公開行程，也沒有現身黨中央討論，立委(民)王世堅說：「我不去揣測這個，做和尚敲一天鐘，他(卓榮泰)一定是這樣子，要調整去留的話，我看他是泰然處之。」 對此總統賴清德 ， 晚間也發文重申年改絕對不能走回頭路 ， 副總統蕭美琴也轉發總統貼文 ， 藍營出招綠營見招拆招 ， 朝野僵局未完待續 。

