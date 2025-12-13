停砍公教年金三讀 賴清德：年金不該走回頭路

總統賴清德說：「年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，在這個時候不應該再走回頭路。」

期盼立法院，送出三讀通過的停砍公教年金修法前再次思考，總統賴清德呼籲在野黨別讓年金改革走回頭路。而為了化解朝野僵局，賴清德規劃15日，邀請行政、立法、考試院「三院茶敘」共商國政，不過立法院長韓國瑜以「需要朝野黨團共識」為由婉拒出席。

立院三讀停砍公教人員年金 所得替代率回溯適用2023年上限



總統賴清德表示，「當然我們也希望立法院能夠參加，所以我們希望韓院長能夠再考慮一下，那我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下。」

廣告 廣告

賴清德再向韓國瑜喊話，但似乎話中有話。民眾黨主席黃國昌則贊同韓國瑜的決定，並說賴清德應找在野黨領袖進行實質對話與溝通，才是最有效方法。

民眾黨主席黃國昌說道，「請賴總統放下你的身段走出你的同溫層，直接與在野黨主席誠懇共商國是，才能夠解決國家的難題。」

前立法院長王金平表示，「韓國瑜個人的選擇啦，茶敘當然去也可以，反正表示意見就好，不過不能參與做任何的決議，因為任何的決議，也是要立法院正式院會通過。」

曾擔任立法龍頭17年的王金平認為，韓國瑜仍可以去參加茶敘、表示自己意見。而難得和王金平同場活動，賴清德特別表示懷念王金平院長時期，會盡量去協調朝野，指出若現在立法院，以王金平的規範跟精神確實執行，對當前的政治情勢，會有很大幫助。