停砍公教年金三讀，退撫基金提早多久破產？所得替代率倒退嚕、10年得撥補7千億：每位國民多扛3萬，總統發聲了
中國國民黨、台灣民眾黨聯手力推公教「停砍年金案」，經協商後無法達成共識，立法院周五召開院會，將兩案交付表決。民進黨立法院團人數不敵藍白，通過國民黨團臨時提出的「再修正動議」版本。 國民黨團原修法版本，是從113年起停止調降退休公教所得替代率，維持在70%上限，政府需撥補近7000億元，全民每人需額外負擔近3萬元。 周五三讀的「再修正動議」版本則是進一步「倒退嚕」，所得替代率上限水準回溯至112年71.5%，並回溯到從113年起「停砍年金」。 此外，三讀條文也規定，當消費者物價指數（CPI）累計成長率達5%時，應依此調整或至少每4年檢討適當調整。 總統賴清德晚間回應：「年改絕對不能、也不該走回頭路」，這次的立院通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。
藍白攜手推公教「年金停砍案」 藍突提「再修正動議版本」獲三讀
立法院司法及法制委員會在11/5、11/6審查並通過國民黨團立委所提公教「停砍年金案」、「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，該兩案11/11交付協商，經1個月協商冷凍期仍無共識，交付周五（12/12）院會表決。
然而，在周五下午表決前，國民黨團突提「再修正動議」，不僅止於原國民黨團版是自113年起停止逐年調降退休所得替代率上限、維持70%水準，而是進一步「倒退嚕」，從現行（114年）最高68.5% 回溯至「112年71.5% 」。
在表決過程中，雖國民黨團、民眾黨團立委曾表態此次沒「藍白合」，而是支持各自黨團版本，然最後民進黨團人數不敵藍白，仍在關鍵條文以贊成60票對反對48票，三讀通過國民黨團「再修正動議」版本。
銓敘部、民團均示警 藍白停砍年金案需撥補7000億元
考試院祕書長劉建忻於周四（12/11）立法院協商中就曾表示，退撫基金因長期「不足額提撥」累積龐大潛藏債務，即使不修法，未來政府也將承受沉重財務壓力。他指出，若停降所得替代率，將使基金提前耗盡。
銓敘部長施能傑則強調，退撫基金核心問題仍是長期不足額提撥，即便不修法也可能在138年破產，若提前停止調降則會「再提前三到四年」，後續資金明顯不足。他指出，立委版本要求退休金隨CPI與現職調薪調整，恐致離退者所領高於現職者，「真的不可行」。
銓敘部已多次示警，若停砍年金修法通過國民黨團版方案，退撫基金恐提前破產，政府10年內需撥補近7000億元，全民平均每人約需負擔近3萬元。
立院三讀藍白公教「停砍年金案」及原方案比較
項目
蔡政府年改（2018年上路）
立法院三讀藍白「停砍年金案」
所得替代率
分10年逐年調降1.5％、改革時程至2029年止
回溯自113年起停止逐年遞減，水準回到112年最高71.5%
調整機制
依現制調整
CPI累計成長率達5%應調整或至少每4年檢討調整
修正條文
N/A
「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退撫條例修正草案」
文字內容：鄭鴻達整理 製表：Gemini生成
施能傑再度強調，退撫基金核心問題仍是長期不足額提撥，即便不修法也可能在138年破產，若提前停止調降則會「再提前三到四年」，後續資金明顯不足。他指出，立委版本要求退休金隨CPI與現職調薪調整，恐致離退者所領高於現職者，茲事體大，「真的不可行」。
台灣經濟民主連合（經民連）在12/11赴立法院抗議，反對讓公教退撫基金提前破產的反年改法案，並提出三項警告與呼籲，包括年改倒退，會害慘現役公教；基金破產，勿牽拖全體國民；堅決反對，擴大撥補公教退撫基金。
經民連計算，據銓敘部資料，原本年改後至2024年，政府挹注公教退撫基金合計達2590億元，近3年也撥補達512億元，預期分十年撥補預算3370億元，然若反年改法案通過，要維持2049、2045年前不破產目標，政府需擴大翻倍撥補達6970億元。
民進黨公布民調：5成5民眾不支持藍白停砍年金案
民進黨12/12召開「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會，民進黨發言人吳崢、韓瑩會中公布多項民調指出，其中涉及公平正義的議題如停止公教年金改革案，有55%民眾不支持。
韓瑩強調，藍白將在周五強推反年改法案，先前民調已有過半民眾反對停止年金改革，一旦年改中止，不只加速退休基金提前破產，政府更需額外撥補逾6970億元，平均每位國民將背負近3萬元，呼籲藍白立委懸崖勒馬，尊重民意。
吳崢表示，民意顯示社會不支持國家倒退，更不接受改革成果被一夕推翻，年金改革更是歷經巨大社會衝突，民進黨也願承擔當年政治代價，只為確保國家財政永續。他喊話在野黨不要以傷害台灣的法案，來傷害全民跨黨派的改革成果。
在修法三讀後，民進黨發言人李坤城表示，遺憾國民黨再一次不顧民意強烈反對，強行通過製造世代衝突，傷害台灣的惡法。他說，國民黨傷害現職公教、擴大世代不公，只顧自身利益而傷害台灣長遠發展，讓年金提早破產將導致全民買單，使世代正義蕩然無存，一夕化為灰燼。
李坤城表示，甚至國民黨竟再度搬出黑箱「再修正動議」，民眾黨也配合放水，致使年金改革不僅是停滯，而是「回溯」至2023年所得替代率。他感慨如今就像當年馬英九前總統所說，年改將如「火車加速駛向懸崖」，惡法惡修，使台灣公平永續倒退一大步，葬送台灣下一代的未來，台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天。
綠委轟討好鐵票犧牲世代正義 藍白反斥綠污名化軍公教
在表決前，民進黨立委吳思瑤表示停砍年金造成「重退休輕現職、重公教輕勞工」，且最後由全民承擔破產成本。她砲轟藍白為討好鐵票犧牲世代正義，民眾黨立委黃國昌更是從過去主張「砍不夠快」變「喊卡」，藍白都是虛偽矯情、踐踏公平。
民進黨立委鍾佳濱指出，國民黨版所得替代率不只是到114年為止，而是「倒退嚕」到112年標準，然民眾黨宣稱「砍過頭」卻不願彌補，同樣虛偽。他直指藍白雖說會各自支持自家版本，但國民黨版本最終仍會獲得民眾黨支持，兩黨根本唱雙簧。
國民黨立委羅智強則稱停砍才是真改革，並指控民進黨長期壓迫公教，導致文官與人才體系崩壞。他也批評民進黨對軍公教「只會砍、只會污名化」，強調國民黨將與軍公教警消站在一起，為國家未來與尊嚴而戰。
民眾黨立委張啓楷則表示，民眾黨團版本是主張從今年起停砍、不回溯，並以十年撥補計畫支撐基金。他主張其版本每年僅需增加撥補253億元、不到人事費2%，即可彌補過度削減部分，讓公教都能重新獲得退休尊嚴與基本保障。
賴清德臉書全文
年改絕對不能、也不該走回頭路！
2013年，馬英九前總統曾說，年金制度是即將掉落斷崖的火車；他不會坐視不管，也不會把問題留給下一任總統。
2016年，蔡英文前總統上任後，才開始大力推動年金改革，歷經兩年多的折衝與協調，終於為軍公教退撫基金，奠定一個世代不破產、也能延長基金壽命的基礎。
2020年，中央政府總預算是22年來，首次達到平衡預算，並以此為基礎，積極發展國防、投資科技、推動建設、加強教育與社會福利，也帶動過去近幾年台灣的經濟發展成果。
但是，立法院今天所通過的反改革修法，停止調降所得替代率，將使全民為這個修法，付出極其沉痛的代價。
依據銓敘部的計算，若依照在野黨的版本，退撫基金將提早3到4年破產。另外，因為擴大財政缺口，若要維持退撫基金，政府需再額外撥補數千億元，大大加重政府的負擔、最終也是要全民買單。而且，未來只會產生更多赤字，相信不是國人所能接受。
今天，我與民進黨51位立委舉辦便當會，感謝他們捍衛人民的權利。我也強調，政黨政治本來就是要彼此競爭，但是國家只有一個，在野黨通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政穩健，更強烈傷害了全民公平的權利。
我要強調，公務員與教師是支撐台灣的中堅力量，我們深刻理解許多公教朋友的感受，也很感謝公教朋友的體諒。但是，財務永續是我們對所有世代、對全體國人、對整個國家的承諾，好幾年的討論與折衝、好幾百場的座談與會議，絕對不能因為一次倉促、又沒有經過財務試算的修法，而走上回頭路，更不能將年金破產的後果，交由全民來承擔。
我相信，全體國人都深切期待在野黨團，能夠透過合法的程序，再次審議這份法案。
我也要再次強調，為了台灣的下一代，台灣一定要團結，我們也會做最大的努力，研議一切可能的作為，為一個可延續、公平、正義的年金制度繼續努力。
藍白擬停砍年金，10年多撥補3600億全民買單！公教年改未竟，半途而廢將讓退撫基金提前破產
軍公教年改6年了，可省下至少3千億！立院12/5審藍版「停砍年金案」，是否「倒退嚕」看3大關鍵
