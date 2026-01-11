停砍公教年金三讀 銓敘部：重審近18萬退休公務員所得替代率

年金停砍退休公務員所得替代率需重審，銓敘部表示，將暫時發放原退休金。（圖：銓敘部臉書）

立法院會去年三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，立法院司法法制委員會明(12日)將邀考試院祕書長劉建忻、銓敘部長施能傑等人針對「立法院通過之警、消、公、教退休金改革法案具體執行措施」進行專題報告，並備質詢。銓敘部送抵立法院的書面報告指出，因需重新審定近18萬名已退休公務人員的退休所得替代率，目前正調整作業系統，推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，待系統修正完成，就會依規定辦理。

立法院會去年三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，自民國113年起停砍公務人員年金，且公務人員退休後所領月退休金，在消費者物價指數（CPI）累計成長率達正5%時，應依該成長率調整。劉建忻在書面報告中指出，因修法規定將使退撫基金提前用罄，使考試院難以順遂推行使基金永續的憲定職掌，因此考試院已向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分；在憲法法庭判決前，銓敘部將秉於合法合憲原則，執行各項作業，待完成相關審定作業後，即得依規定辦理。

針對月退隨CPI調整部分，銓敘部表示，修正規定中，在中央主計機關發布消費者物價指數累計成長率達5％時，即進行相關定期退撫給與調整作業並按成長率調整；屆時調整適用對象以調整方案實施時，仍在支領定期退撫給與者，包括修法前、後退休生效者都適用。另外，立法院會去年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，規定警消海巡等退休所得替代率最高80％。銓敘部表示，已完成3萬7790人案件審定，且已於114年12月26日全數郵寄給處分相對人，配合前述退撫法及警察條例修正，進行前述相關執行措施，其中退撫法須重新審定退休公務人員退休所得替代率之作業，數量龐大，須一定作業時間且須兼顧承辦同仁工作負荷，無法立即改依修正後規定計發退休金，將積極進行相關系統調整作業，儘速依法完成重新審定作業。