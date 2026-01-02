停砍公教年金三讀「錢照扣」？卓揆給承諾 李來希：年改能大砍，小砍就違憲？

政府至今未執行軍人加薪預算編列、加之《財劃法》不副署、停砍公教年金釋憲，在野數度質疑，院國會衝突不斷，今（2026）年度中央政府總預算仍持續卡關，總統賴清德1日在元旦談話中，抨擊在野提出總統彈劾案「根本是浪費時間！」喊話應盡速審理預算案。針對停砍公教年金案，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希數度重申，停止所得替代率遞減只是砍大砍小，何來違憲的問題？

軍公教年金改革上路多年，行政院趕在2026跨年前，針對三讀通過的停砍公教年金案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，行政院長卓榮泰元旦並在臉書許下新年4大願望，盼中央政府總預算、國防特別預算、政院版財劃法儘速付委審議，以及中選會新人事案立法院儘速行使同意權。他更表示，年後新局要負責的允諾，軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律，在憲法法庭恢復正常運作的情況下，將會依照釋憲結果，「該怎麼辦就怎麼辦！」

停砍公教年金釋憲 行政院：牴觸憲法第70條、侵害預算編列權

行政院說明，停砍公教年金兩部法案違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且恐造成退撫基金提前破產，虧損轉嫁全民，為此已提出釋憲，而在憲法法庭作出判決前，會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。對此，李來希今（2）日在臉書貼出相關報導，他在受訪時強調，退撫公教案是法律案不是預算案，政府說沒有錢，理由是會增加負擔，但此案是不像警察人事條例是要增編預算的，所謂減少是砍大、砍小的問題，既然（年金改革）大砍不違憲，小砍當然也不違憲。

廣告 廣告

賴清德質疑彈劾目的 藍委反嗆：把自己當法官

另外，賴清德1日在新年談話中表示，自己不貪不取，沒有違法，彈劾的目的何在？且在野藍白未達3分之2的席次，彈劾案根本不會通過，為何要浪費時間，不用在審查預算上？立委洪孟楷受訪時表示，演變成在野被迫提彈劾，因為你把自己當大法官，解釋法律，可以不副署、不執行，選擇性的做三讀通過的法律；議員侯漢廷也反批賴清德，真正浪費時間的是大罷免，且卓榮泰多次覆議也不成功，這樣是不是也是浪費時間呢？

更多風傳媒報導

