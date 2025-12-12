立法院會十二日三讀通過《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案。（中央社）

記者王超群∕台北報導

立院十二日處理《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》等修正案，藍白以人數優勢闖關三讀成功，退休公教人員所得替代率停止逐年遞減，回溯自民國一一三年一月一日，外界解讀為「停砍」公立學校教職員年金；當消費者物價指數累計成長率達五個百分點時，應依此調整或至少每四年檢討。

立法院下午處理停砍公教年金相關法案，朝野上演表決大戰，民進黨團不敵藍白人數優勢，《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案等兩案皆以全案包裹式表決。停砍退休公務人員年金法案時以同意六十票、不同意四十八票通過；停砍退休教職員年金法案以同意六十票、不同意五十票通過。兩案相繼完成三讀。

廣告 廣告

三讀條文並明定，本條例於今年十二月十二日修正公布前或後退休生效者，一律以附表三所定一一二年一月一日至一一二年十二月三十一日的退休所得替代率上限認定。

以年資滿三十五年為例，所得替代率將停在約百分之六十九，不再下降至百分之六十。另原規定消費者物價指數累計成長率達正、負百分之五時調整，修正為累計成長率達正百分之五時依成長率調整，成長率為零或負數時不予調整，並至少每四年檢討。

國民黨團主張年金改革自二０一八年七月一日上路後，所得替代率每年下降，已對退休公教生活造成壓力，修法是「停止過度削減」。立委翁曉玲在院會發言指逐年遞減使退休公教生活困窘，並影響公職與教師人力；黨團書記長羅智強則以留才為由稱停砍非回到二０一八年水準，而是修正「砍過頭」的制度。

民眾黨團亦支持停止調降方向，張啟楷在院會發言表示「砍過頭了」必須停砍。黨團先前提出自今年起停砍等版本，但在院會表決時仍支持國民黨團版本。

民進黨立委范雲、林楚茵、林月琴批評，藍白聯手推動年金倒退，毫無民意基礎，政府需撥補六千九百七十億元，相當於平均全民每人負擔近三萬元，可能讓退撫基金提前破產，造成沉重財政負擔。