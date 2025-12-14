停砍公教年金三讀 2萬人網路投票結果驚人

立法院會12日三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法部分條文，公教人員所得替代率將回溯並維持在2023年的水準，並將隨著物價指數進行調整。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至今天(14日)針對「國民黨提案停砍公教年金12日表決，你的看法是？」進行網路投票，截至今天早上，結果顯示，有58.2%的網友表示贊成停砍。

入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「國民黨提案停砍公教年金12日表決，你的看法是？」進行網路投票，截至今天(14日)早上6時，已有2萬人參與投票，結果顯示， 47.8%的網友表示非常贊成停砍；10.4%的網友表示還算贊成停砍；6.9%表示不太贊成停砍；25.8%表示完全不贊成停砍；9.1%不知道/沒意見。

網友留言表示，「軍公教待遇是國家給的承諾。如果國家帶頭違約，以後私人企業也可以說沒錢就拒絕給你應有的福利。均富才是政府必須努力的目標，不是要民眾全部變窮」、「這就是一個問題，左手砍年金，右手又嫌國防預算不足 ，沒人要當兵，又談加薪問題....你在玩哪招？所以民進黨別再亂批評， 到底你們有在平衡整個機制嗎? 還是又要口號來治國」、「是當初政府給的承諾，不能因換執政黨而毀約」。

