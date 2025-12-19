停砍公教年金不執行？翁曉玲喊續扣退休金逼人上街頭 張惇涵一段話惹火她

​​軍公教年金改革（年改）上路超過7年迎來重大變動，立法院會12日三讀通過攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，所得替代率回朔至2023年的水準；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。國民黨立委翁曉玲昨（18）日質詢時問及行政院是否也將「不副署」停砍年金案，行政院秘書長張​惇涵引用翁曉玲丈夫、前大法官陳春生釋字717號意見書，引發翁曉玲不滿，兩人隔空交火。

停砍公教年金法案三讀後，翁曉玲在臉書以「賴政府不公布不執行法案，逼公教上街頭？」為題砲轟，總統賴清德15日表示，反年改法案若實施後，全體國人必須「額外」付出近7000億元填補退撫基金缺口，平均每位國人要付3萬元，這和民進黨中央的造謠貼文如出一轍，事實上，政府雇主應補足退休準備金是3600億，不是7000億，退休舊制和新制根本是二碼子事，本來就不該混為一談。

翁曉玲直指，停砍公教退休金法律通過了，但行政院長卓榮泰極有可能不副署、不執行，賴清德不公布該法律，仍照舊繼續扣減公教人員的退休金，這是要逼人民走上街頭、推翻賴政府的暴政嗎？而後，翁曉玲18日在立法院司法及法制委員會質詢時問及，停砍公教年金案是否也可能面臨和《財劃法》修正案一樣的命運，行政院是否會副署？張惇涵則引述大法官陳春生在釋字717號協同意見書的一段文字，「牽涉我國整體財政上之未來規劃及政策，應提醒、要求立法者，考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念。」

張惇涵並說，「委員，你知道這句話是誰講的嗎？」翁曉玲則不滿回應，她先生的發言和討論的停砍公教年金有什麼關聯？「我們現在的財政有什麼困難嗎？如果我們財政有困難，沒辦法用永續經營，你為什麼要花1.25兆去買軍購？」翁曉玲再問，請告訴全國的公教人員，會不會副署停砍公教年金案？張惇涵回應，咨文尚未送到總統府跟行政院；面對翁曉玲追問總統如果公告這法律你會執行嗎？」張惇涵則強調行政院、總統府一定會做合法合憲的決定，現場火藥味十足。

