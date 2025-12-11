停砍公教年金今協商！綠批韓國瑜時間安排有問題 周萬來：秘書處不負責議程

立法院長韓國瑜召集黨團協商，處理攸關停砍公教年金的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正草案。翻攝國會頻道。



立法院長韓國瑜今（12/11）天召集黨團協商，處理攸關停砍公教年金的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正草案，不過會議開始前，民進黨團幹事長鍾佳濱質疑，韓國瑜、秘書長周萬來安排協商時間有問題，故意阻礙司法法制、教育文化委員會的立委、召委來表達專業意見，但周萬來反駁，強調秘書處不負責協商議程，從第4屆開始就是如此。

韓國瑜今天召集黨團協商，鍾佳濱不滿表示，昨天就一直打電話，詢問為什麼在今天早上9點召開協商，電話記錄都有，但就是沒有回應。他指出，協商時間就算在凌晨1時也奉陪，但是今天協商主題涉及司法法制、教育文化委員會，把協商時間排在早上9時，明顯是故意阻礙兩個委員會的立委、召委來表達專業意見。

鍾佳濱質疑，秘書長周萬來有沒有注意到，協商主題剛好跟委員會議程有衝突，明顯造成立委無法依照委員會中心主義進行審查，還要兼顧朝野協商，更重要的是，針對助理費除罪化爭議，司法法制委員會原本邀請周萬來等各單位進行專題報告並備詢，但周卻因協商而請假，有閃躲嫌疑，因此請負責安排議程的周萬來說明。

對此，韓國瑜僅表示，「我感覺誤會太多了。」

國民黨團書記長羅智強語帶嘲諷表示，早睡早起身體好，早上開會沒什麼了不起的，不要當大家沒做過委員會召委，就算要來發言，還是可以找其他委員代任召委，反正立委就是跑來跑去，而且周萬來主持協商是天公地道、天經地義，「真的早上爬不起，跟院長講一聲，早上9點開會到底有什麼問題？我也搞不太懂。」

周萬來解釋，其實會議議程的安排，從來不是秘書處在處理，黨團協商的議程，秘書處同樣不參與，從立法院第四屆開始，黨團協商就是由院長跟議事處負責。

後來爭執15分鐘後，民進黨團未堅持爭辯，協商正式開始。

