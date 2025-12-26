停砍公教年金何時執行？李來希嘆「下月這天」揭曉結果：碰到野蠻政權實在無奈

立法院日前三讀通過停砍公立學校教職員年金及公務人員年金，行政院長卓榮泰今（26）日表示，憲法法庭已恢復運作，待總統府的咨文送達後，行政院將履行相關義務與責任，副署使法案生效，並立即聲請釋憲，盼由憲法程序完成最終裁判。對此，軍公教反年改代表、全國公務人員協會前理事長李來希直言，只能靜候下個月一日退休金存款帳戶有無顯示扣款金額，才能知曉結果，也才能決定下一步回應作為。

總統賴清德今日依法公布法令，並批示，「年金改革涉及國家財政永續，牽動世代公平正義，本次修法將使公教年金制度提早破產」、「為國家長遠發展，允宜聲請憲法法庭判決及暫時處分，讓國家持續穩健進步」。

對此，李來希撰文表示，夥伴們關心公教退撫法案的後續發展，詢問的電話與訊息不斷，面對這樣一個胡攪蠻纏的政權，實在讓人感到失望與無奈。

李來希指出，依照常理，法案既已經行政院院長副署並經總統公布施行，法案當然生效要即刻實行，只是本項法案生效的同時，行政院與考試院即刻聲請釋憲，並聲請暫停執行處分，除非事先與司法機關有內部溝通的共識，否則憲法法庭不會那麼快裁定暫停執行處分，考試院與行政院本有義務忠實的執行已經生效的法律修正案，只是這個政府主政者心術不正，不一定會依法處理。

李來希感嘆，只能靜候下個月一日退休金存款帳戶有無顯示扣款金額，才能知曉結果，也才能決定下一步回應作為，碰到這麼野蠻的政權，實在是很無奈，也很無助，「謹藉此機會跟夥伴們報告，兵來將擋，水來土掩，讓我們順勢而為吧！」

