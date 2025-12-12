停砍公教年金修法三讀！ 所得替代率回溯2023年標準

立院國民黨團推動停砍年金修法，今（12）日院會三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正案，退休所得替代率不再逐年調降，回溯至2023年標準計算，2024年起不再逐年下降，退休所得隨在職人員調薪按CPI累計成長率調整。

今日立院院會表決時，藍白皆提再修正動議各自投票，民進黨團則全面反對停砍年金，全案三讀時贊成60位、反對48位，由院長韓國瑜敲槌修正通過。

針對反公教年改修法，銓敘部曾示警，若提早停止調降所得替代率，退撫基金將提早3到4年破產，政府須撥補變成全民買單。

廣告 廣告

責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

藍推停砍年金最快12日三讀 銓敘部示警：撥補增近7千億轉嫁全民

藍白推停砍公教年金 蔡英文批走回頭路：靠政府預算救不了退休金

反年改修法開戰！立院排審停砍年金 藍白拚12月三讀通過