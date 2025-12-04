停砍公教年金修法今協商！翁曉玲提早結束引衝突 喊最快12/12三讀

針對《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正草案，司法、法制委員會召委翁曉玲召集黨團協商。翻攝國會頻道。



立法院藍白陣營力推攸關停砍公教年金的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正草案，今（12/4）天由司法、法制委員會召委翁曉玲召集黨團協商，她在主持協商前於臉書發文，表示此案最快就會在12日完成三讀，善待公教員工。經過1個半小時討論後，朝野分歧仍大，進度僅到逐條討論，但翁曉玲認為朝野不會有共識的可能性，因此宣布散會，引發民進黨多名立委不滿，陳培瑜一度想要阻止翁離開，但未成功。

立法院司法、法制委員會在11月初陸續審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》部分條文修正草案，要求停砍公教年金，不過朝野意見不同，全部條文保留送協商。

今天翁曉玲召集黨團協商，並先進行大體討論，但經過1小時的輪流發言，朝野分歧仍大，綠營堅持年改不能走回頭路，但藍白陣營認為，年改就是對公教人員不公平，而且現在只是要停砍，並非回到過去水平。

眼見朝野無共識，翁曉玲宣布，先進入《公務人員退休資遣撫卹法》的逐條討論，民進黨立委吳思瑤表示，停砍年金就是讓年改只做一半，要喊停砍的藍白立委從來沒有說清楚錢從哪裡來，凡事都丟給國家處理，無論如何國家都要買單，就如同立委郭昱琴所說的「民眾願意自掏腰包6.4萬，來彌補公教的即將破產的年金，合理嗎？」

吳思瑤指出，世界各國都在進行年改，因為環境在變，有少子化、高齡化，每個國家都在面對年金改革的問題，OECD國家的所得替代率平均值是50.7%，但台灣是77.8%，別的國家都還在改革，而且越來越嚴，沒有人像台灣一樣要走回頭路、改到一半停下來。

正當吳思瑤要繼續發言時，翁曉玲認為吳已經嚴重超時，所以決定關掉麥克風，讓吳思瑤相當不滿，直接走至民眾黨立委張啓楷、國民黨立委羅智強身邊，雙方開始大聲爭辯，翁曉玲宣告休息5分鐘。

7分鐘後，吳思瑤、羅智強繼續隔空交火，翁曉玲表示，很明顯看到今天協商不會有共識的可能性，從大體討論，到進入逐條討論也是如此，因此宣告散會。陳培瑜隨即表達不滿，認為翁沒有給政府官員說明的機會，而且沒收討論，她一度想要阻止翁離開，但未成功。

值得一提的是，早在協商開始前，翁曉玲就在臉書發文，批評蔡英文政府在7年前強行實施年改，是對軍公教不仁不義，尤其近幾年物價飛漲，讓基層公教退休人員的生活苦不堪言，也讓現職公教人員感到心寒。

翁曉玲指出，停砍年金修法啟動協商程序後，不論協商是否有結論，在超過一個月協商冷凍期，也就是最快在12月12日之後，就可在立法院院會表決、完成三讀程序。

