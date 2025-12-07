停砍公教年金修法最快12日表決 翁曉玲：未納恢復18％優惠存款

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨本會期優先法案「停砍公教退休金」修法，4日朝野協商仍沒有共識，按照議程12日即可在立法院會表決，完成三讀程序。翁曉玲強調，這次修法沒有所謂恢復優惠存款18％的問題；也沒有要將退休金所得替代率回復到7年前的水準，只是讓往後的4年，退休金不再遞減縮水。

國民黨團及立委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退撫條例修正草案」等多項停止公教年改的相關修法，重點包括：退休所得替代率不再調降、退休所得隨在職人員調薪而調整，或按消費者物價指數(CPI)累計成長率調整。

對於前總統蔡英文所創「想想論壇」，改版發布首篇文章即以「年金改革」為題，強調世代、公平、永續，年金改革不應半途而廢。翁曉玲表示，「想想論壇根本是胡思亂想，奇奇怪怪且不切實際，」蔡前總統的公教人員年金改革，已經產生非常嚴重的後遺症，造成公教人員缺額一直攀升，同時打擊軍公教士氣。

翁曉玲認為，當時就不應該違反信賴保護原則，依照軍公教人員當時進入其部門的勞動條件去給付退休金，今天這些問題就不會發生，更何況中華民國的外匯存底這麼高，政府怎麼可能每年提撥50億、100億元，會撥不出來？

翁曉玲說，她一再強調，退休金基本上是勞動所得的延後給付，政府是公教人員的雇主，一般企業的雇主都要對勞工負起完全責任，為什麼政府可以耍賴、不負最後的支付保證責任，政府稱退撫基金會破產，完全是假議題，公教人員的退撫基金不會破產，也不會用完，即使用完政府本來就有義務要去填補，怎麼可以把責任轉嫁給公教人員去承擔，毫不合理。

翁曉玲也批評，銓敘部、教育部非常糟糕，作為公教人員的主管機關，完全沒有站在公教人員的立場上，去好好思考退休金要如何進行合理的改革，反而處處杯葛，真的是非常糟糕的機關。

