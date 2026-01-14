停砍公教年金修法爆漏洞？反年改大將轟搞錯重點：警察人事條例重審了也沒執行

​停砍公教年金案爭端新年未解，立法院三讀《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，行政院及考試院先後遞狀聲請釋憲及暫時處分，引發退休軍公教團體不滿，台灣青年世代共好協會理事長張育萌點名，國民黨立委翁曉玲搞出「財劃法」烏龍翻版，表示法案中沒有寫到施行日期，是退休公教領不到退休金的罪魁禍首。但對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（14）日在臉書強調，針對公教退撫所得重新審定議題，所謂的「未明示生效施行日期」，根本是議題炒作、劃錯重點了！

針對停砍公教年金案，張育萌直指，翁曉玲把所得替代率拉回2023年，但整部法案完全沒寫上路日期，也沒寫「不論退休生效時間都一體適用」、「已退休者亦溯及既往」，因此只能是總統公告後，也就是2025年12月28日起算了，「領不到錢的退休公務員，請記得翁曉玲就是罪魁禍首！」但翁曉玲則對此反駁道，律條文寫得非常清楚，若仔細閱讀停砍公教年金第37條、38條條文內容，有99%的人都會認為，施行日期、回溯時間、生效日，法條上都有清楚明定；此外，她12日也在臉書直指，銓敘部、教育部稱重新核發審定函需要半年，根本是假議題。

李來希：停砍公教年金法案法條明確

針對施行日期爭議，李來希在貼文中提及，他昨日受訪時險些被迫「跳坑」，一開始就要他質疑翁曉玲修法疏漏，讓退休公教人員看得到領不到。李來希說明，事實上法條文字簡單明確，就是退休公教人員的退撫所得替代率回復到2023年1月至12月31日的標準，且修法生效後所有的給與標準不得違反2023年的給付上限標準，毫無疑問；他痛批，銓敘部與民進黨沆瀣一氣，一口咬定是修法疏漏，毫不退讓。

文末，李來希直言，問題並非出在何時開始實施，而是（政府）根本就是無理取鬧拒不執行法律，重新審定需要半年的時間，審定後再行處理？他質疑，如《警察人事條例修正案》通過後超過半年了，重新審定函也出爐了，結果執行了嗎？預算編列了嗎？真是睜眼說瞎話，吵得沸沸揚揚，不就是拖延拒不執行，想方設法以拖待變。他也提到，警察人事條例如此、公教退撫法案修正案亦是如此，這兩天媒體的炒作劃錯重點了，問題是不遵守法治國理念，拒絕依法行政原則，不是什麼修法的疏漏。

