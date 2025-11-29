停砍公教年金修法立院下週協商 最快12月12日拚三讀

立法院。（本報資料照片）

國民黨、民眾黨推動「反年改」修法，擬停止調降公教人員年金，力拼年底前完成三讀。據了解，司法及法制委員會將於12月4日下午召集協商，相關法案冷凍期至12月11日，因此最快12月12日院會就可三讀。

立法院司法及法制委員會上月5、6日排審《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，兩修法都是主張要求停止繼續調降公教年金。

司委會召委、國民黨立委翁曉玲日前就已透露，公教退撫涉及所得替代率及退休金隨物價指數調整等條文，已順利送出委員會，預計1個月內完成所有協商程序，屆時可送院會二讀、三讀表決，此次修法雖無法完全彌補損失，但至少能「止血」。

據了解，翁曉玲已經決定於12月4日安排黨團協商，開會通知書將於2或3日送出。由於兩修法都是在11月11日審查報告製作完後才交付協商，因此起算一個月冷凍期，最終不論協商是否有結論，最快在12月12日就可在立法院會中闖關三讀。

針對12月是否可能讓停砍公教年金草案三讀闖關，國民黨團書記長羅智強說，黨團一罐做法是不會公布期程，但是優先法案一個都不會落下，「該處理的時候就會處理」。

