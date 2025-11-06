停砍公教年金修法草案均通過初審 全案保留送朝野協商

立法院司法法制委員會、教文委員會今（6日）再聯席續審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，同樣在藍白人數優勢下表決通過初審。（圖／林煒凱攝）

由國民黨團提出的停砍年金修法草案於昨日、今日審查，「公務人員退休資遣撫卹法」相關修正案已先於昨日出委；立法院司法法制委員會、教文委員會今（6日）再聯席續審「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修正草案，同樣在藍白人數優勢下表決通過初審，各條討論事項保留交朝野協商。國民黨籍司委會召委翁曉玲說，一個月後完成協商就能送立院二讀、三讀，相信此次修法至少能先止血，不讓退休公教人員的損失繼續擴大。

民眾黨立委張啓楷說，根據政府提供的資料，明確看到年金已經「砍過頭了」，退休的教育人員若服務滿35年，已經被砍了3分之1。如今財政變好了，就不要犧牲、霸凌公教人員，讓他們奉獻一輩子，面臨通膨嚴重的環境，能有尊嚴地過晚年生活。

民進黨立委郭昱晴則說，現行制度已經經過專業精算，不要讓年金改革走回破產老路。不該讓政治壓力凌駕專業精算機制，若要凍結調整所得替代率，就是讓制度回到改革之前。

郭昱晴強調，從2024年到2073年之間，財務缺口已經預計高達6.66兆，若政府沒有財源，就只能全民買單。她要反問，大家願不願意多繳稅，去補別人的退休金？相信大部分人都不希望獨厚特定族群。

郭昱晴表示，銓敘部報告寫得很清楚，基金恐提前用完，未來20年要撥補4460億，得由全民共同買單，依2023年繳稅人口697萬人來做比例換算，等同平均每人要多繳6.3萬元的稅。

最後表決階段，贊成的國民黨、民眾黨立委有12人，反對的民進黨立委僅6人，贊成者多數過半。全案條文保留，審竣後須交朝野協商再送院會。包含昨日初審通過的公務人員年金停砍相關修法草案，公教年金停砍修法草案均通過初審，後續將由黨團協商確認條文細節。

翁曉玲表示，待一個月後完成所有協商程序，就可以送立法院院會完成二讀、三讀表決。公教人員這些年來受到不公平、不合理的對待，全民都看在眼裡，不僅讓公教人員權益嚴重受損，更衍生出國家公教人才流失和工作士氣低迷等負面影響。

翁曉玲強調，雖然此次修法無法完全彌補退休公教人員所受損失，但是至少先止血，不讓損失繼續擴大，「遲來的正義還是正義」。



