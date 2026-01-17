停砍公教年金再等等？曝公務員太太退休所得「金額對半砍」 李來希嗆：抗爭才要開始

​立法院去年12月三讀通過停砍公教年金相關法案，但行政部門聲請釋憲且未執行。對此，反年改大將、全國公務員協會前理事長李來希在臉書發文，身為公務人員的太太在本月正式退休，深知退撫所得縮水，但之前尚不能真正體會，帳戶出現退休所得，才驚覺金額幾乎是對半的砍，退休所得只有在職所得的半數，才真正覺得痛、覺得疼。

李來希提到，太太退休後第一天竟然是回辦公室處理雜務，還要到銀行與區公所辦理安排日後的生活起居需求；自己近十年投身軍公教維權運動，太太跟著受苦、受累、受怕，身為公務人員的太太，深知退撫所得縮水，但尚不能真正體會，直到本月帳戶上顯現退休所得多寡，才驚覺金額幾乎是對半的砍，退休所得只有在職所得的半數，才真正覺得痛、覺得疼。

李來希談到，太太不經意的對他說「還好有你」，這話更讓覺得自己的責任深重，自己的退休金補足了她的損失，也填補了她的生活需求，而現在靠的是自己的理財存活，真是公務人員的悲歌，奉勸現在還在職的夥伴們，不要被這個無良貪婪的執政者欺騙了，不要存有息事就能寧人的幻想，他們盆滿鉢滿的數著妳我的血汗錢，然後卻舔不知恥的告訴社會大眾，說公教吃太飽領太多？所以，不要回合法的權益，誓不罷休，追討退休所得的抗爭才要開始。

