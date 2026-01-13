停砍公教年金出大事？他抓法條一大漏洞：領不到退休金請去找「這罪魁禍首」

2025年底，立法院三讀《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，行政院及考試院先後遞狀聲請釋憲及暫時處分，引發退休軍公教團體不滿，停砍公教年金案爭議持續延燒。國民黨立委翁曉玲近日數度指控，賴政府拖欠修法後公教人員「溢扣」的退休金，但台灣青年世代共好協會理事長張育萌12日在臉書大酸「本日最好笑！」翁曉玲「反年改法案」沒寫到「施行日」，搞出《財劃法》烏龍翻版，呼籲領不到退休金的公務員去找她算帳，翁曉玲對此則反駁，強調仔細閱讀條文內容，施行日期、生效日等已有清楚明定。

張育萌指出，年金改革上路後，為補足退休年金的財政黑洞，每年緩降所得替代率，藍白去年底以人數優勢，硬是修法讓公務員退休所得替代率變回2023年的水準，但尷尬的是，2024至今年間退休的公務員，今年的退休金一毛錢都沒變多，這是因為去年12月12日停砍公教年金案三讀，26日總統賴清德公布法案後，只要法律沒有寫「施行日期」，依照《中央法規標準法》，就是在「公布之日起算至第3日起發生效力」，代表停砍退休金的《退撫法》真正上路日期是12月28日。而翁曉玲亂修法寫得太開心，把所得替代率硬拉回2023年，但整部法案完全沒寫上路日期，也就是根本沒有「施行日」，只能是2025年12月28日起算了。

他進一步說，然而，但翁曉玲卻氣急敗壞的說，立法原意就是要「溯及既往」到2023年，但整部法沒寫「不論退休生效時間都一體適用」，也沒說「已退休者亦溯及既往」，根本廢到笑，整個國家陪你鬧，結果法條都不會寫。張育萌諷刺道，修法前，銓敘部就苦口婆心的勸說會出問題，但翁曉玲永遠覺得民進黨政府就是要麻煩，一意孤行堅持三讀，現在翁曉玲喜滋滋跟公務員宣布爭取到的退休金「啪，沒了」，這形同《財劃法》翻版，國民黨每次都要用慘痛的教訓提醒自己，立委真的沒這麼好當。他更表示，領不到錢的退休公務員，請記得翁曉玲就是罪魁禍首，「拜託國民黨趕快開個法學基礎課，讓黨團立委們通通重修！」

翁曉玲：法律條文清楚明定 施行日期

對此，翁曉玲強調，法律條文寫得非常清楚，若仔細閱讀停砍公教年金第37條、38條條文內容，有99%的人都會認為，施行日期、回溯時間、生效日，法條上都有清楚明定，銓敘部是惡意曲解法律。翁曉玲12日也在臉書批評，銓敘部、教育部稱重新核發審定函需要半年，但她認為這是假議題，回到前項所述，只要大法官沒作出憲法判決，他們是不會發給新審定函的；她進一步說， 賴政府無視法條敘明回溯的規定，仍執意沒收2023、2024年兩年度溢扣的退休金差額，約影響35萬名公教人員的退休金。

