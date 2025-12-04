停砍公教年金協商破局！ 李來希轟執政者不義：直接表決

立法院朝野黨團4日就「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」進行協商。民進黨立委吳思瑤（左二）等人出席。（鄧博仁攝）

立法院朝野黨團4日就「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」進行協商。國民黨立法院黨團書記長羅智強（左一）等人出席。（鄧博仁攝）

立法院朝野黨團4日就「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」進行協商。民眾黨立委張啓楷（右一）等人出席。（鄧博仁攝）

立法院國民黨、民眾黨團推動停砍公教年金修法，力拚年底前完成三讀。司法及法制委員會召委翁曉玲今（4日）上午召集協商，最後黨團協商無共識而結束會議。全國公務人員協會前理事長李來希稍早也發文表示，「朝野既然沒有共識，連最低公約數的停止遞減都無法協商，那就進入院會直接表決了！」

在協商過程中，朝野爭論不休，未能達到共識，翁曉玲最終宣布，看到大家發言可清楚知道，今天討論不會有共識，從大體討論到進入逐條協商到第三條情況也是如此，所以本日協商過程公開也列入記錄，仍然無法取得共識下，基於公教法案要一致處理，因此本日協商的2個主題，後續依照立院職權行使法相關規定處理，今天會議到這邊結束。

後來，李來希在臉書發文指出，公教退撫法案朝野協商一如預期協商破局，各說各話，雞同鴨講，民進黨仍然堅持己見，隱喻論述製造世代矛盾，刻意挑撥退休與在職人員間莫須有的對立，引用錯誤的資訊刻意要透過媒體轉播誤導民眾，忽視年改對退休公教人員與國家社會制度整體的衝擊。

因此李來希說，朝野既然沒有共識，連最低公約數的停止遞減都無法協商，那就進入院會直接表決了！「不是我們不仁，而是民進黨與執政者不義，天道自在，由不得不公不義之人胡作非為！」

然而，翁曉玲昨（3日）晚間在臉書發文則是提到，此次停砍公教退休金的修法重點在於退休金所得替代率自113年或114年停止逐年遞減、退休金按消費者物價指數CPI累計成長率調整；她續指，上會期「公務人員退休撫卹法」的修法程序先起跑，本會期曉玲接手召委後，加速教師退休金停砍修法程序，首先在10月23日召開「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」修法公聽會；接著，11月5日與6日，曉玲在司委會排案審查相關修法草案的版本，將停砍公教年金相關修法草案送出委員會，並於11月11日交付協商。

翁曉玲也指出，啟動協商程序後，不論協商是否有結論，在超過一個月協商冷凍期，也就是最快在12月12日之後，就可在立法院院會表決，以完成三讀程序。

