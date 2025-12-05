停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯

吳思瑤與羅智強在委員席前爆發激辯，甚至一度拉扯資料板，氣氛劍拔弩張。（圖／東森新聞）





立法院4日就「停砍公教退休金」進行朝野協商，會議一開始氣氛便火藥味十足。民進黨立委吳思瑤表示，外界指稱因年金改革造成青年不願報考公務員並不正確，反指馬政府時期才是公務員報考人數的最低點。此說法引發國民黨立委羅智強強烈不滿，雙方隨即展開激烈論戰，場面一度混亂。

吳思瑤在協商中強調，相關數據顯示馬英九執政期間公務員報考數量逐年銳減，每年減少三萬多人，公教招考低迷並非民進黨執政後才發生。發言期間，她因超時遭召委翁曉玲關閉麥克風，仍拿著資料手板走向羅智強，兩人在委員席前爆發激辯，甚至一度拉扯資料板，氣氛劍拔弩張。

羅智強則反擊，指出吳思瑤數據解讀有誤，並強調若以不同年度高峰來看，馬政府時期仍曾出現大量報考潮。雙方互不退讓，協商現場不斷傳出爭吵聲響。

場面逐漸失控後，翁曉玲宣布休息，但休息結束後朝野仍未能在議題上取得共識。召委最終以「討論無共識」為由宣布散會。民進黨立委對會議未能進入逐條討論表示不滿，整場協商最後在紛擾中畫下句點。

