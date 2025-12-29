停砍公教年金卡關？政院副署不執行 李來希4字力挺藍委發言「當年大砍卻不讓停」

立法院會日前三讀通過停砍公教年金案，所得替代率將回溯至2023年的水準，然而如今又傳出變數。行政院長卓榮泰26日宣布，憲法法庭已恢復運作，政院會履行義務與責任，副署讓停砍年金法案生效，並即刻聲請釋憲。藍委許宇甄在臉書發文痛批執政黨雙標，直言「當年可以大砍，現在為何不能停？」。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希也在臉書發文力挺說的真好。

許宇甄表示，民進黨當年憑藉國會多數強勢推動年金改革，對軍公教退休金進行大幅調降，如今立法院依新民意結構決定「止血」，卻被指為違憲，這樣的「雙重標準」令人難以理解。年改初期由考試院與年改會提出的版本，原本規畫為15年逐步調降，最高所得替代率維持在75%；但民進黨當年主導通過的版本，卻縮短為10年內降至62.5%，幅度與速度均更為激進。相較之下，此次立法院修法僅是停止後續調降，所得替代率最高維持在71.5%，不僅低於考試院原先建議，也未超出年改會原有架構。

許宇甄認為，這次修法並非否定改革，而是針對當年過度傾斜的制度設計進行修正，使整體制度更符合比例原則與公平正義。針對行政院揚言聲請釋憲，許宇甄也提出警告，直指退休金「調降或停止調降」本質上屬於立法政策選擇，應由國會決定。她指出，過去大法官認定年改合憲，理由正是「政策裁量與財政永續考量」；同理，立法院依法決定停止繼續調降，也屬同樣層次的立法權行使，同樣也「合憲」。

許宇甄也點名總統賴清德與行政院長卓榮泰，怒嗆「別再想把手伸進立法院」，並呼籲行政部門尊重國會職權，不應讓司法權「越俎代庖」，更不該「召喚大法官來配合政治需求」。公教人員是國家體系正常運作的重要基石，不應成為「政治提款機」的政治操作手段。她呼籲政府停止製造對立與仇恨，依法編列預算、尊重立法院通過的決議，讓長期士氣低迷的公務與教育體系回歸穩定，「這才是執政者應有的責任」。李來希也發文力挺藍委許宇甄​

對此，時常站在第一線為軍公教發聲的反年改大將，大讚許宇甄對於執政黨企圖沒收停砍公教年金案的發言「說的真好」。

