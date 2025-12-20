停砍公教年金受影響，退休金續扣到2028？她列憲訴法失效衝擊：還有軍警消

府院定調不副署三讀通過的《財劃法》修正案後，外界關注「停砍公教年金」是否也將比照辦理之際，因大法官人事案被封殺，憲法法庭「癱瘓」超過1年後，19日做出114年憲判字第1號判決，認為《憲法訴訟法》（憲訴法）修法有重大瑕疵，且牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力；然而，3位大法官隨即提出「不同意判決」法律意見書，對判決合法性提出質疑。對此，國民黨立委翁曉鈴在臉書直指，這是中華民國憲政史上最黑暗的一天；她更示警，該判決很可能導致立法院法案全部被推翻！

《憲訴法》修正條文規定，大法官總額15人，參與評議人數不得低於10人，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人，在前司法院長許宗力等7名大法官卸任後，目前大法官僅有8人，期間總統賴清德兩波7人的大法官提名，全數遭在野封殺，因此憲法法庭已超過1年多無法做出任何判決，在民進黨立院黨團釋憲後，憲法法庭19日作出判決，認定憲訴法修法立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，都牴觸憲法，應自判決公告日起失其效力，回到修法前狀況。



5大法官做出判決 翁曉玲：新舊法門檻都未達標

對此，翁曉玲痛批，大法官原本是憲法法治守門人，如今卻淪為賴皇鷹犬，幫著遂行獨裁政權，謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等5位大法官，違法違憲地做成憲訴法修法「要求提高大法官評議門檻」是違憲的憲法判決，除明顯違反憲訴法新修正的規定（ 至少要有10人以上才能開會），更與舊法規定相違（至少3分之2以上的大法官），由於現行8位大法官，應至少要有6位出席參與評議，才能做成憲法判決，因此這起判決本身就是違法無效的判決。

至於114年憲判字第1號判決的影響，翁曉玲點出，很可能導致《財劃法》修正分給地方政府的3753億沒了、警消人員退休金提高沒了、軍人加給3萬元沒了、停砍公教退休金繼續扣減到117年，等立法院通過的福國利民法案全部被推翻、成水漂。她直指，賴清德自己毀憲亂政不夠，還拖著大法官下水，葬送台灣得來不易的憲政民主法治，「人不要臉、天下無敵！無法無天、誰能抵擋， 近80年的憲政民主發展在賴清德一人手上摧毀殆盡。」

