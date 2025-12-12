停砍公教年金吵什麼？ QA一次看

「停砍公教年金」為國民黨立院黨團本會期優先法案。（資料照／姚志平攝）

停砍公教退休金法案是國民黨本會期的第一優先法案，也是近期朝野攻防的一大議題。立法院長韓國瑜昨（11日）召集朝野協商，藍白強調不是反年改，而是「砍過頭」必須停砍，綠則希望國民黨不要因為討好退休公教族群破壞國家制度，最終協商無共識，韓裁示送交院會進行處理；該案最快於今（12日）闖關三讀。

回顧年金改革歷程，鑑於少子化困境、國家財政負擔，前總統蔡英文任內推動年金改革，從2018年起公教人員退休所得替代率逐年減少1.5％，引發許多退休公教人員強烈反彈，認為砍太多，但當時小英政府掌握國會多數，此案仍通過。國民黨取得立院人數優勢後，黨團本會期將「停砍年金案」列為優先法案，停止繼續調降公教人員退休所得替代率。

究竟年金改革改到了什麼？現在為何要「停砍」，停砍版本為何？《中時新聞網》整理出相關重點，供讀者快速搞懂：

Q1：什麼是年金改革

A：根據行政院資料指出，我國年金制度分為5種社會保險（公保、勞保、軍保、國保、農保），1種社會津貼（老農），7種退休制度（軍人、公務人員、教育人員、私校教職員、勞工、政務官、法官與檢察官），各種制度涉及不同權責機關，制度分歧的結果，使得年金給付不一；不同職業別的老年經濟安全保障差距大。年金制度改革目標為確保國民老年生活不虞匱乏；維持年金制度永續。

歷任政府對於該制度也有所調整，包含在李登輝時期的優惠存款利率、陳水扁政府「95年改革方案」、馬英九交接任務，而蔡英文政府時期則是全面推動年改。

蔡英文實施的公教年金改革自2018年上路，重點為所得替代率「分10年逐年調降1.5％」，改革時程至2029年止。

Q2：此次停砍公教退休金的修法重點

A：國民黨團及藍委提出「公務人員退休資遣撫卹法修正草案」、「公立學校教職員退撫條例修正草案」，退休人員年金所得替代率「停止逐年遞減」、退休所得按CPI累計成長率調整。

Q3：藍綠白各自強調重點為何？

A：

藍：黨團書記長羅智強說，如果一流的人都不來政府工作，政府也很難推出好政策，國考報考人數從30萬跌到去年16萬，今年更剩11萬人，停砍所得替代率才是真改革，並非要恢復過去水準，而是阻止砍過頭。

綠：民進黨主張公教人員是政府支柱，年金要永續，制度要穩定。此外，年金保障應兼顧不同職業、不同世代，不該擴大公教與勞工間的不公平，也不該擴大退休與現職公教間的不公平。

白：民眾黨11月初曾召開記者會表示，強調「不贊成走回頭路」，不恢復過去數字，但必須停下腳步進行檢討，提出2大訴求，第一，自 114 年度起，停砍所得替代率；第二，當消費者物價指數（CPI）累計成長達 5% 時，應檢討並調整公務人員退休金、撫恤金及遺屬年金給付金額。

