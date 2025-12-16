「停砍公教年金和助理費除罪本質不同！」他揭賴清德決一死戰目的：吾皇萬歲

立法院朝野大戰戰場擴大，11月14日三讀通過《財政收支劃分法》的（財劃法）原依程序最晚應於15日公告，但行政院長卓榮泰宣布不予副署，創下憲政首例；在簽文上批示「破壞財政永續」的總統賴清德則表示，立法院強行通過財劃法及反年金改革（停砍年金）法案，恐造成中央財政失衡、年金制度提早破產。對此，媒體人黃揚明15日深夜在臉書指出，在野個別的胡亂活該讓民進黨撿到槍，但自有輿論及國會審查把關機制，本質上與停砍年金及財劃法等議題不能相提並論，很明顯，賴清德已經就戰鬥位置，要與在野黨決一死戰；他在文末也酸「不是表決多數贏就可以了」、「不是喔不是這樣子」、「吾皇萬歲萬歲萬萬歲」。

黃揚明列舉，賴清德點名在野黨個別立委提案，如助理費除罪化（貪污5萬元以下除罪）等拿出來修理，但這些法案許多尚未實質審查，甚至胎死腹中，愚蠢的在野黨立委胡亂提案，活該被綠營撿槍，然而這與年改停砍、財劃法等議題不應相提並論。前總統蔡英文執政時期，民進黨在國會單獨過半的8年中，民進黨通過一例一休、砍勞工7天假、開放萊豬進口、沒收公投綁大選、撥補台電等社會輿論爭議法案，當時五權都被民進黨牢牢抓在手中，在野黨根本毫無招架之力。

黃揚明提到，有人認為在野黨通過的法案根本沒有為國家著想，但如稅收超徵全民普發1萬元現金案，民進黨原本說毀憲、配合中共窮台，但到真的發錢時，又說是民進黨的功勞，其實朝野都在競逐背離財政紀律，只是插在得利者是不是執政黨而已。現在的財劃法、年改停砍，若國家財政狀況許可，都是可以討論的課題，但以行政權不副署抗拒執行，就是「不服輸」，因為這些法案缺乏對綠營的利益。很明顯，賴清德已經就戰鬥位置，要與在野黨決一死戰，他心口不一，嘴上所謂的團結是要所有人聽他的，不能有不同聲音。

黃揚明並提及大法官人事案時序指出，他要提醒賴清德合不合憲不是總統、行政院長說了算。執政黨說是在野杯葛癱瘓了憲法法庭，從7月25日立法院否決7位大法官被提名人至今，總統府未再成立提名審薦小組，「賴總統真的善盡了他的憲法義務嗎？」大法官提名的拖延，賴清德其實也是共犯，有人會說就是藍白惡意杯葛，但民眾黨8席投同意票給時任被提名人劉靜怡，民進黨卻封殺劉，且理由是「多次辱罵民進黨」，與黨的立場不同就不能當大法官，這種標準能服眾嗎？他直言，如今就是政治利益凌駕憲政權力之上的政客當道，有良知的政治人物若繼續鄉愿，那麼這國家法治與憲政體制，確實即將毀於一旦。

