停砍公教年金嚴重了？ 政院喊：退撫基金提前破產
藍白陣營主張「停砍公教年金」，並力拚年底前完成三讀，不過行政院示警，現在停止調降所得替代率，退撫基金將提前破產；人事總處也說，現行公教退休金調整有既定機制，若改為隨現職待遇、消費者物價指數（CPI）調整，會使基金承受雙重負擔；甚至會出現「退休金調得比現職多」的現象，這提案不應該成立
行政院發言人李慧芝指出，政府2018年展開年改以來，政府持續挹注退撫基金，已達2590億元，讓公教退撫基金可分別延續到2049、2045年；若現在就停止調降所得替代率，公教退撫基金分別會提前在2042年和2040年用完。
行政院人事行政總處給予福利處長陳素枝表示，此次修法除了調降所得替代率外，也將月退休金恢復隨現職人員待遇調整、隨消費者物價指數調整。但現行《退撫法》已有調整機制，若消費者物價指數成長率（CPI）累積達到正負5％時就能啟動調整，另外也會每4年定期檢討。
陳素枝指出，如果要恢復月退休金可以隨現職待遇調整，就會造成雙重調整機制，也間接會對基金造成雙重負擔，加重基金的財務缺口。
對於在野期盼月退休金直接按消費者物價指數成長率調整，陳素枝指出，現職人員、退休人員的給予應有不同的制度設計，現職人員待遇是對現職工作者的表現、付出所給予的報償，所以現職人員待遇調整除了考慮消費者物價指數外，也要考量政府財務負擔、民間薪資水準，及工作辛勞成果展現，種種因素下不見得會每年調整。
陳素枝舉例，如果按照現在的提案「月退休金隨CPI比率直接調整」，以2024年為例，公教現職人員調薪4％，而當年CPI成長率為5.51％，按照當前提案，退休金就要調5.51％，但現職人員只調了4％，這對現職人員來講相當不公平，「這個提案不應該讓它成立」。
陳素枝表示，如果取消調降退休公教人員所得替代率、恢復隨現職人員待遇調整，月退休金跟現職人員的所得會越來越接近，將造成現職人員提早離退的誘因，建議應從繳費義務、累計給付之間的平衡性來探討這些問題。
