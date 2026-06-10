停砍公教年金完成重審！銓敘部8月補發 僅回溯半年爭議未消
立法院去年底三讀通過「停砍公教年金」相關修正案，自民國107年起逐年調降的退休所得替代率停止下降，統一回溯至112年標準計算。銓敘部經過半年系統調整後，於6月8、9日陸續發出公文，將全台約19萬名已退休公教人員的退休所得替代率重新審定，並自今年8月1日起統一改依重審處分結果按月發放。
根據銓敘部說明，修正條文於去年12月26日經賴清德總統正式公布，因條文未指定生效日期，依法於3日內生效。114年12月28日至115年7月31日期間應補發的差額，將於今年8月1日前完成補發。重審後的每月退休所得金額將匯入行政院人事行政總處全國公教人員退休撫卹整合平台，各發放機關可按平台產製清冊的金額發給。
全國公務人員協會前理事長李來希表示，這只是現階段的作為，「革命尚未成功，夥伴們還需努力，但多年訴求終於稍有成果，至少讓大家能暫時喘口氣」。他提醒相關人員簽收重新審定函時，應審慎計算自己的實際所得，若發現金額有誤，應盡快向原服務機關或相關單位反映。
然而，銓敘部卻以「修正案沒有追溯生效條文」為由，僅願意補發公布後至重新審定期間的差額，引發爭議。有評論指出，這種做法無異於給一半善意，試圖在選舉年向退休公教人員證明「政府沒虧待你們」。在憲法法庭尚未作成暫時處分及釋憲決議的情況下，行政機關仍須依法行政，否則恐有瀆職、遭受行政訴訟的責任。停砍年金釋憲案的最終結果如何，目前仍有待觀察。
公教年金改革於107年7月1日上路時，原訂逐年調降所得替代率。年資滿15年者，所得替代率從45％分10年降至30％；年資滿35年者，從75％分10年降至60％，引發退休公教人員強烈反彈。在國民黨與民眾黨多數席次支持下，立法院去年12月12日完成《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正，明確寫出「一律以附表三所定中華民國112年1月1日至112年12月31日之退休所得替代率上限認定之，113年後則不再遞減」。
修法完成後，行政院與考試院均表達反對立場。行政院認為修法增加政府長期財政支出，卻未同時處理財源問題；考試院則指出此舉將縮短退撫基金壽命，加重基金財務壓力，甚至可能影響不同世代公務人員的平等權益與制度永續，因此質疑修法有違憲疑慮。銓敘部曾在報告中示警，停砍年金後，政府須再撥補6970億元，避免退撫基金破產。據粗估，一整年中央和地方需要增加約60億元，但實際金額仍須以銓敘部最後審定結果而定。
儘管行政院與考試院隨即向憲法法庭聲請釋憲並同步聲請暫時處分，行政院長卓榮泰仍完成副署，但在憲法法庭做出最後判決或裁准暫時處分前，相關機關仍須依法執行三讀通過、經總統公布生效的法律。
其他人也在看
明天天氣鋒面回馬槍 西半部防雷陣雨 未降雨前偏熱
中央氣象署表示，今天鋒面南移，各地天氣稍回穩，但明、後天（11、12日）鋒面再往北，西半部地區、東半部山區留意局部大雨或雷雨；北部高溫約攝氏25至28度，中南部為28至31度，未降雨前偏熱。下波鋒面周日、下周一（14、15日）接近影響台灣，中南部仍要留意局部大雨或豪雨發生。
影/王義川大型翻車現場！「刪1億」徐巧芯支持、林佳龍驚呆…不退讓秒變保留
立法院外交及國防委員會今（10）日審查今年度外交部預算，民進黨立委王義川針對國民黨主席鄭麗文訪問大陸費用302萬元送民主基金會核銷，嗆刪民主基金會1億元預算，外交部長林佳龍驚慌急回：「請保留！」王義川再秒答：「沒問題！」
年改修法有追溯力嗎？銓敘部：不補發113、114年退休金差額
針對外界關注《公務人員退休資遣撫卹法》（簡稱《退撫法》）修正條文是否具有追溯效力，以及退休公務人員能否補發退休金差額等議題，銓敘部今（10）日發布新聞稿強調，《退撫法》第37條及第38條修正條文已於114年12月28日生效，退休（職）所得替代率自法律生效日起適用新規定，並無追溯補發113年及114年退休金差額的問題。
川普怒轟伊朗談判拖太久！美軍直升機遭擊落 中東戰火再升級
美國總統川普週三指責伊朗在和平談判中拖延時間，並警告對方將「付出代價」。此前美軍一架阿帕契直升機遭擊落，引發美伊雙方再度交火，讓原本脆弱的停火協議瀕臨崩潰，國際社會紛紛呼籲雙方克制。
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
台股狂瀉1478點失月線！專家示警明日若無黃金交叉恐長期修正
台股今（10）日加權指數終場狂瀉1478點，以全日最低點43225點作收，失守43349點月線防線。由於市場擔憂美國5月消費者物價指數（CPI）即將公布，台指期多頭持續潰散，截至傍晚盤中一度續殺841點，最低下探42526點。專家指出，核心問題仍在於台股本身漲多後的修正與籌碼沉澱需求，大盤若要轉強，指標必須在50附近重新完成黃金交叉，不然修正的時間恐將拉長。
美CPI公布股市恐再現大場面？ 3件事你必做
近期全球市場受聯準會政策與通膨數據影響震盪劇烈。玉山投信分析，受惠於AI動能加持，企業獲利成長強韌，支撐股市長期看好。儘管台日股市本益比偏高，且漲勢集中於少數科技權值股，短線波動難免，但雲端大廠與輝達資本支出持續攀升，反映科技長多格局不變。專家建議，投資人應採取跨產業與跨區域的均衡配置，聚焦具備穩定現金流與盈餘能見度的資產，以因應市場輪動節奏並提升投資組合韌性。
黃仁勳稱「我不戴手錶」逼瘋劉在錫！ 遭爆私下戴4000萬「手腕上豪宅」
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前登上韓國熱門綜藝節目，在與主持人劉在錫互動時，霸氣宣稱自己因為「不在乎時間、專注當下」而不戴手錶，引發全場爆笑，節目片段也在網路上瘋傳。然而，隨後有眼尖網友發文「起底」，指出黃仁勳並非全然不戴錶，其私下曾配戴一只市值高達新台幣近4000萬元的瑞士頂級限量名錶。這種「台上大談哲理、台下身價非凡」的強烈對比，瞬間在社群媒體上引發熱烈討論。
莫巴耶2分 伯朗0分2火鍋PLG總冠軍賽觀察年度第一隊表現
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】PLG總冠軍賽重返台北市的勇士隊主場，本季總冠軍賽之戰引爆一個話題，年度第
徐巧芯嗆「綠營側翼、不配別中華民國徽章」 黃暐瀚直球回擊：不勞委員操心
媒體人黃暐瀚因反對國民黨阻擋軍購等立場，近期常被藍白與其支持者出征，國民黨立委徐巧芯日前更在接受民眾黨節目專訪時，公開嗆聲他「綠營側翼」、「你不配戴中華民國徽章」，對此，黃暐瀚今（10）日在臉書反擊，徐巧芯身為立委還公開散布錯誤訊息，「請您為自己的言論負責」，他要不要掛中華民國的徽章，也不勞委員操心。徐巧芯接受民眾黨議員參選人許甫專訪時，怒嗆黃暐瀚「終於可......
軍公教退休金2年多扣X萬元？重審差額8月入帳全攻略 處分書、選擇書怎麼看？
軍公教年金改革（年改）上路將屆滿8年，近來除軍公教明年是否調薪、調薪法制化等議題引發關注，立法院去年底三讀「停砍公教年金」法案後，約18萬的公教所得替代率須重新計算，如今「溢扣」退休金審定作業進度傳來重大進展，「新版退撫金審定函」已陸續寄發，全國公務人員協會前理事長李來希8日就在臉書貼出銓敘部公文，呼籲退休公教審慎計算個人所得。對此，期關注退休警察權益的「......
管制就到這裡！楊金龍一句話營建股多檔漲停板 「未來走勢」專家這樣看
營建類股今(10)日大漲4.45%、多檔衝上漲停，房產業界指向導火線是央行總裁楊金龍「確認選擇性信用管制就到這裡」，市場解讀政策最壞情況已過。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，自第七波管制上路後交易量大幅量縮、價格盤整，已符合央行軟著陸的政策方向，估計將會持續往鬆綁方向前進。（陳韋帆）
連日大雨仍解不了渴！曾文、烏山頭水庫蓄水率不足2成
隨著鋒面持續停留在台灣上空，帶來豐沛的降雨，全台水庫進帳3.7億噸，不過南部地區水庫因去年至今降雨量實在太少，連日下來，曾文與烏山頭水庫蓄水率仍無法突破20%。根據水利署統計，截至10日下午，曾文、烏山頭水庫在這波降雨當中，水庫合併進帳8800萬噸，蓄水率增加8.1%，但是仍只有18.3%，距離完全脫離水情警戒線差距相當大。在其他南部水庫部分，嘉義蘭潭與仁義......
高雄教育局：保護A師為優先 已接手處理非校事會議案件
[Newtalk新聞] 有關外界持續討論高市某國小A師校事會議處置案，高雄市教育局長吳立森今（10）日表示，教育局的立場以保護老師為前提，接獲當事老師多次提及自殺意圖，並且近期多次就醫，依醫療團隊評估，已達必需即刻採取保護人身安全的醫療保護，依自殺防治的程序，採取必要的醫療協助。教育局深知醫療救護團隊已積極救護的立場以保護老師，是一個困難的決定。 教育局強調，若不提供醫療專業協助，有傷及個人人身安全，都不是大家所樂見。教育局的立場重申，教育局支持老師應受到最好的照顧，並應尊重醫療團隊的專業判斷。 據了解，4月29日當事者已在教師產業工會陪同下，到局研商借調事宜，並規劃於8月1日借調離校，目前當事人正請假中。A老師所涉案件，本局評估應非屬校事會議態樣，教育局已要求學校將當事人案件移送教育局處理，教育局已接手依相關法令規範予以釐清處理，以維護老師權益。 本案學校係依照校事會議舊制處理，所衍生不必要進入校事會議的爭議。6月5日高雄市已公布校事會議改革方案，應在校事會議前建立親師生調處機制，以解決冗長的校事會議與濫訴等問題，就是要解決此類樣態的問題，並保障教師權益。後續教育局會要求高雄市所有學
器捐中心爆內鬥！董事長李明哲「心累」請辭 衛福部回應了
器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心（以下稱器捐中心）爆內鬥，董事長李明哲百般設法疏導，仍有多名員工辭職，令李明哲覺得「心累」也拋出辭呈。對此衛福部長石崇良今（10）日表示，針對器捐中心內部的霸凌已組成專案委員會處理，也會挽留李明哲。有器捐中心員工向媒體爆料，指控李明哲護航自己帶來的人馬，員工總人數僅20人的器捐中心，短短1年就有半數離職、退休或異動。爆料者還......
TPBL》最大贏家！高錦瑋包辦MVP等3大獎 自認還可以更好：還沒準備好拿這個獎
TPBL年度頒獎典禮今天（10日）登場，桃園台啤永豐雲豹後衛「小高」高錦瑋成為最大贏家，一舉抱回年度
「不是AI太強，而是人類太懶！」台泥張安平：人類不會被取代但怕3件事
「不是AI太強，而是人類太懶！」台泥（1101）董事長張安平今（10）日在 2026董事學會十五週年年會演講，回答AI會不會取代人類？的問題，他說，AI是人類文明有史以來最強大的工具，但問題不是工具本身，而是把AI拿來治國，怕的是人類懶得思考、懶得判斷、懶得擔負責任。最重要知道「什麼事情不該做」。
爆紅「鵝腿阿姨」翻車？本人認了賣鴨腿 昔赴北大談生意經：做良心活
綜合陸媒報導，根據網傳截圖，「鵝腿阿姨」在團購群中表示，未來將於商品資訊中清楚標示原料為鴨腿，若消費者介意可選擇不下單。她強調，「鵝腿阿姨」這個名稱已使用10多年，並不存在欺詐行為。媒體致電團購平台聯絡電話查證時，「鵝腿阿姨」本人接聽後將電話轉交家人。對方...
5月營收創高照樣被砍！外資倒貨「這2檔晶圓代工」8.9萬張 連賣台積電6天捲走1862億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股加權指數今（10）日收在43225.54點，下跌1478.90點，跌幅3.31%，成交量達1.32兆元。根據證交所資料，外資賣超935.73億...
聯發科被「關禁閉」掀爭議 金管會擬放寬標準、縮短天數
聯發科於5月上旬遭列為處置股票，俗稱「關禁閉」。當時實施每5分鐘人工撮合一次的分盤交易，創下台股史上市值最大處置股紀錄，金管會也承諾要進行改革，俗稱「聯發科條款」。金管會今日給財委會報告，將分短中長期改革。