停砍公教年金完換「勞保年改」？月退領3萬驚人年資曝光：逾300萬勞工被低報

軍公教年金改革（年改）上路7年多，立法院會12日三讀通過停砍公教年金法案，軍公教退休團體可謂士氣大振。但攸關一般勞工退休保障的勞保，時代力量（時力）15日在臉書指出，勞工退休金在長期扭曲的制度下被大幅縮水，問題就出在「勞保最高薪資級距」，現行的45800元天花板，已經整整9年沒有調整，全台有高達3分之1的勞工薪水被「合法低報」呼籲朝野應盡速啟動勞保改革，並將薪資上限調整至合理金額，還給台灣勞工一個有保障的退休生活。

時代力量指出，勞保退休金是多數勞工退休後最主要的經濟支柱，但目前在​在台灣，無論實際月薪有多高，勞保投保薪資最高一律只能用45,800元計算，這也表示，未來你能夠領到的退休金，也只能用45,800元當基礎計算；時力試算，就算勞工從大學畢業後就以上述最高薪資投保，也必須累積足足43年年資，才能勉強月領3萬元的勞保月退金，事實是，去（2024）年全台灣只有7%的退休勞工能達到這個門檻，且勞保局統計顯示，超過一半的退休勞工，每月勞保退休金領不到2萬元；即使加上個人勞退金，總額也只能勉強湊到3萬元，這樣的收入水準，根本無法支撐有尊嚴、安穩的退休生活。

投保薪資天花板2次調整 時力：逾300萬勞工被 「合法低報」

時力回顧，勞保自1999年實施以來，最高投保薪資只在2006、2016年調整過兩次，從42,000元、43,900元調整到現行的45,800 元，但這個天花板已經整整9年沒有動過了；被薪資上限卡住的勞工人數，近20年從160萬暴增到突破300萬，人數翻了1倍，全台灣已有3分之1的勞工薪水被「合法低報」，勞工數十年的血汗與努力，卻換來被制度強行打折的退休保障。至於為何勞保天花板一直動不了，時力指出，因雇主要負擔7成保費，因此資方強烈反對，上次上限調高後，時任工業總會祕書長蔡練生馬上痛批「政府此舉將讓勞資都輸」、商業總會理事長賴正鎰也炮轟政府「討好選民」，這讓當時打算一口氣提升至48,200元的勞動部，最終也妥協。

時力特別點出，另個原因是，目前的勞保基金根本無法負擔薪資上限提升後多出來的年金給付，勞動部2023年底曾估算，投保薪資上限只要每調高一級（約1,900 元），勞保基金負擔就會增加1,500億元，按理說，保費提高了收入也會提高，但因現行的勞保收支嚴重失衡，難以應付要發出去的年金，導致收越多保費，反而虧損越多；據精算報告，不考慮過去的虧損，勞保要維持未來財務平衡，合理的費率應該是17.19%，現行卻只有11.5%，法律上限也只到12%，因此若不做勞保年金改革，財務黑洞勢必擴大，天花板會越卡越死，導致勞工無法得到應有保障。

時力表示，立法院衛環委員會本周將審查《勞保條例》的修法草案，要求政府必須對撥補勞保虧損負起責任，但政府撥補只是治標不治本，若不能合理調整費率、讓資方負起應有的責任，使勞保級距能反映勞工真實所得，台灣勞工恐只剩下「過不好、餓不死」的老年生活。​時力喊話，面對攸關千萬勞工未來的年金改革，立法院不能只剩下口水戰，朝野應盡速啟動勞保改革，並將勞保薪資上限調整至合理金額，真正還給台灣勞工一個有保障的退休生活。

