停砍公教年金小英不忍了！他一打二批綠委激化對立：拿國民年金來比是心存惡念

​民進黨政府推動軍公教年金改革（年改），所得替代率將逐年減少1.5%，引發相關團體反彈，在野的國民黨團與民眾黨主張「停砍年金」，近日立法院委員會先後審查《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，會中朝野立委、機關代表數度激烈交鋒，最終在朝野立委未達共識的情況下，修正草案全數保留送出委員會，並交付朝野協商，擁有人數優勢的藍白黨團力拚12月院會三讀。對此，罷免綠委召集人、國民黨青年軍賴苡任今（7）日在臉書點名，前總統蔡英文、民進黨立委吳思瑤對公教年金改革停砍修法的發言直衝道德底線，「一位令人噴飯、一位令人憤怒。」

​任內推動年金改革的蔡英文，6日在臉書發聲，強調年改是為了讓國家財政永續，也是前總統馬英九交接時「特別交代」要完成的工作，她感謝全體軍公教人員的體諒，如年金改革實施至今已節省了2590億元，並挹注基金，若能按規劃繼續漸進微幅調降給付到2029年，財務改善效果勢必會再增加。賴苡任質疑，不在其位不謀其政是退休元首最基本的政治底線及倫理，可以對黨務、對價值觀發表意見，甚至為當朝新政發聲，「還有這種回頭替自己政策辯護的？」

賴苡任批評，蔡英文稱政府預算救不了退休金，那為什麼救得了勞保黑洞、台電虧損、光電蟑螂、超思雞蛋？根本鬼打架、邏輯不通，遇到有利可圖、綠友友可以肥滋滋就拿國家預算，遇到公教年金就阮囊羞澀。賴苡任續指，吳思瑤針對公教年金發言則是令人憤怒，屢次用錯誤的類比迷惑社會大眾，繼續沿用造謠三部曲：「貼標籤、帶風向、去脈絡化」，首先是激化公教內部的世代對立，指退休老人都把錢領光了，不願繼續改革要走回頭路，這就是讓年輕公教老了沒有年金可以領，「這種不把退休人士當人的惡意政治語言，實在無法理解何以從一位民選的區域立委口中說出？」

賴苡任直指，此外吳思瑤還透過政治語言擴大成族群對立，意圖撕裂台灣社會。台灣本就有不同的職業族群，但吳思瑤卻拿「國民年金」來與「公教退休金」相比，「壞透了」，吳思瑤提到國民年金月領不到4000元，對照公教退休金平均5萬，但兩者的制度本質完全不同，卻被故意混在一起講，國民年金是非勞動者年金，用來與勞動者年金給付比較，就是心存惡念。他提到，吳思瑤的天母北投選區有非常多公務員居住，吳思瑤將學校系統視為自己的大票源，但卻不把公務員及教師當人對待，只有最最最惡意的政治攻擊及羞辱。

