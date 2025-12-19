停砍公教年金後新戰場？老農津貼「喊到」1.5萬 藍綠排富、加碼主張一次看

府院定調不副署立法院11月三讀通過的《財劃法》後，停砍公教年金案是否也「比照辦理」備受軍公教退休團體關注，如今隨著2026年地方大選年逼近，「老農津貼」似曾為朝野新戰場。國民黨立院黨團今（19）日搶先民進黨團召開記者會，宣布主張老農津貼提高至15000元；主張從現行的8110元提升至12000元的民進黨團，則對藍營突喊調高老農津貼提出質疑。民進黨立委陳素月批評，財劃法修法時就不段呼籲要考慮農業縣，但藍白置之不理，如今卻喊要提高老農津貼，根本「六月芥菜，假有心」。

國民黨團包含楊瓊瓔、張嘉郡等多位立委搶先在立法院召開記者會，宣布黨團提案，爭取將老農津貼調高至1.5萬元，檢討期從4年提前至2年1次，以即時反應物價，此外也將檢討排富門檻。國民黨立委許宇甄在臉書指出，提高老農津貼是回應現實生活成本的必要作為，也應建立隨物價與最低生活費定期檢討的調整機制，她們主張應至少調整至每月1.5萬元，因現行每月僅 8,110 元，實際對照生活成本，根本無法支應基本所需。衛福部公告，2025年年台灣省最低生活費為每月 15,515元，老農津貼僅約52%。在食衣住行與醫療費用不斷上升的情況下，要以8,110元維生，明顯脫離現實。

有意參選台中市長的楊瓊瓔同樣主張老農津貼直接調升到1.5萬元，且將不合時宜的排富門檻，從現行的標準放寬到1,000萬元以上，她在臉書中提到，10幾年來土地現值漲了快8成（77%），但申請老農津貼的「排富門檻」卻整整14年沒動過。宣布參選宜蘭縣長的國民黨立委吳宗憲則在臉書指出，老農津貼目前全額為新台幣8,110元，但超市一盤肉都快破百元，老農恐怕連生病都不敢，為讓宜蘭的農業擺脫高齡化，勢必要提高老農津貼至15000元，同時也讓未來想要投入農業的青年知道，從事農業也能有退休生活。

綠營方面，民進黨立委蔡易餘、劉建國等多名立委今上午召開記者會，主張「老農津貼」應提高至1萬元或1.2萬元，並放寬排富門檻。蔡易餘在記者會前夕於臉書指出，老農津貼雖每4年都會依物價指數調整，但因基數過低導致每次調整僅約3、400元，追不上通膨速度，為此他提出3大主張，包含老農津貼金額應直接提升至10000元、排富計算標準放寬為1,000萬元以上，「唯一自住房屋」扣除額排除於排富門檻外。除農業大縣立委外，有意爭取市長大位的綠委們也紛紛在臉書表態，林俊憲同樣主張津貼調整至每月1萬元、放寬排富條款，並參考《勞工保險條例》建立滾動式檢討機制。

質疑藍白突喊加碼老農津貼 劉建國酸：神鬼都是你

賴瑞隆則主張調漲至1.2萬元，放寬排富門檻；邱議瑩則提及2011年她成功提案修法，將農津貼提高至每月7,000元，此次她則主張將老農津貼提高至每月 12,000元。劉建國則提出「老農津貼2.0 」，主張與農業部等單位，討論出合理的基數，再依物價指數及最低生活費標準，進行滾動式調升。他更在臉書中批評，國民黨團知道進黨團今日要召開「顧農民過好日」記者會，於是匆匆忙忙開記者會，喊出老農津貼要調升至15,000元，金額很吸眼球，「但有可能嗎？」國民黨一方面提出讓中央必需舉債的財畫法，在沒有與機關充分討論下，就喊中央政府老農津貼要發1.5萬元，「神也是你，鬼也是你。」

