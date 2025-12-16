停砍公教年金後，政府須撥補6970億？她曝實際金額批：民進黨意圖挑起族群對立

立法院12日三讀通過「國民黨版」停砍公教年金法案，退休公教人員的所得替代率將全面回溯至2023年的標準，不再逐年調降，執政黨示警，新法通過後，若要確保退撫基金不提前破產，政府將需撥補約6970億元。國民黨立委翁曉玲則批判賴政府造謠，並指出政府雇主應補足退休準備金是3600億，不是7000億。

翁曉玲今（16）日在臉書發文表示，賴政府不公布執行法案，逼人民上街頭？賴清德在15日於院際國政茶敘後發表的錄影談話中指出，反年改法案若實施後，全體國人必須「額外」付出近7千億元填補年金基金缺口，平均每位國人要付3萬元，此說法與民進黨中央的造謠貼文如出一轍，說公教人員退休金停砍，政府10年內將需要撥補6970億元。

翁曉玲指出，事實上，根據銓敘部在11月5日對立法院所提出的報告，於112年停止調降公教人員所得替代率之後，政府做為雇主，十年應補足退休準備金的金額是3600億，平均每年是360億，這對願意花1.25兆去採買軍武的民進黨政府而言，根本就是很小的錢。況且，補足該提撥的退休金，本來就是政府身為雇主的法定義務和責任，沒有任何藉口理由可以推諉。

批民進黨將舊制、新制退休金混為一談 翁曉玲：奉勸賴政府不要玩火自焚

翁曉玲提到，賴清德和民進黨講的7000億的數字，是將政府應負擔的「公教退輔新制個人退輔專戶」的退休準備金提撥3370億錢，併同B欄「十年應補足舊制退撫基金3600億」的錢合併計算。但退休舊制和新制根本是二碼子事，本來就不該混為一談。簡單來說，雇主對新員工和老員工的薪資退輔條件本有所不同，怎可把該給老員工的退休金擅自扣減短發，還謊稱是要留給新員工的退休金？

翁曉玲直批，民進黨政府一直對外以不實數字誇大造謠，意圖挑起台灣社會的族群對立，擾亂社會安寧，攫取政治利益。現在公教退休金停砍法律通過了，卓榮泰極有可能不副署、不執行、賴清德不公布該法律，仍照舊繼續扣減公教人員的退休金。這是要逼人民走上街頭、推翻賴政府的暴政嗎？奉勸賴政府不要玩火自焚。

國民黨立委翁曉玲表示，政府雇主應補足退休準備金是3600億，不是7000億。（取自翁曉玲臉書）

