停砍公教年金後「翁曉玲再拋一案」！清大科法所沒續聘 她被酸後怒還原始末

民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿，力主停砍年金的國民黨立委翁曉玲強調，錯誤的年改政策必須踩煞車後，又提出「中央行政機關組織基準法修正草案」，要求相當三級的獨立機關正副首長，須經立法院同意後任命，再掀政壇交鋒。另一方面，國立清華大學近日證實，原為清大通識中心教師的翁曉玲，已不再與同校科技法律研究所合聘，引發討論。翁曉玲今（12）日一早則臉書直呼，「我只是沒開課， 就被形容成被解聘，綠媒新聞誇大不實！難怪被（備）受批評。」

廣告 廣告

翁曉玲在取得慕尼黑大學法學碩士和博士學位後，在2005年獲清華大學通識教育中心主聘，及科技法律研究所合聘之，主要教授憲法、通訊傳播法，如今清大證實翁曉玲已不再與該校科技法律研究所合聘，但強調是課程調整，並非針對單一教師；另據媒體報導，​清大說明，翁曉玲為清華學院通識中心專任副教授，如今支援科法所研究與教學工作才聘任為合聘師資，如今聘期於7月底屆滿，考慮整體教學及人力配置考量後不再合聘。

翁曉玲清大消息一出引發討論，民進黨立委鍾佳濱表示，校方有期考量，也尊重翁曉玲的說明，她目前仍是清大聘用的教授；但鍾佳濱也暗酸「學生應該覺得鬆了一口氣」。對此，翁曉玲今則在臉書表示，今天適逢國父孫中山誕辰160週年，歷經11次革命、10次失敗，建立了今日的「中華民國」，沒有國父的誕生與堅持，就沒有今天自由民主的中華民國。但這在樣值得慶祝的日子裡，我還是要為綠媒不實新聞報導做些澄清。

​翁曉玲強調，綠媒又在黑她 ，稱我從這學期起不在清大科法所合聘，講得好像是被清大解聘了。其實是她擔任立委後， 根本沒時間回清大上課，原是兩個單位合聘老師，在兩個系所都要開課， 但因為時間的關係現在只能夠以我主聘單位通識中心為主， 一年回去上一門課， 盡義務， 不領鐘點費，既然沒空在科法所教課，結束合聘不也是很正常的事，「看到這些綠媒對這點雞毛蒜皮事還要做文章， 實在很無聊。

更多風傳媒報導

