停砍公教年金後 陳永康提退役軍人年金隨現役調整

立法院上週三讀完成「停砍公教年金」，國民黨軍系立委陳永康隨即再提修法，要求退役軍人年金配合現役人員加薪調整。民進黨立委開轟，認為此舉讓年改走回頭路，又把軍人福利當成政黨競爭工具，再加上藍營主推助理費除罪化、《黨產條例》及《總統副總統選罷法》修正案，都被質疑只是為了幫個案脫罪，有自肥嫌疑。

上週五立院藍白挾人數優勢，三讀通過「退休公教停砍年金」。即便掀起不少輿論反彈，挨轟讓年改走回頭路。國民黨軍系立委陳永康卻再出招，研擬讓退役軍人年金福利也跟上。他指出，「軍人不是職業，軍人是志業」，因此退伍與在職人員都應該享受同樣待遇。

國民黨立委陳永康再提軍人年改。圖／台視新聞製圖

藍提軍人年金比照現役加薪 綠：不該變政黨競爭

陳永康提案修正《陸海空軍官士官服役條例》，研擬讓退役人員年金配合現役人員加薪，同步調整給付金額，並明訂每三年必須檢討並調增，強調只是希望能恢復年改前制度。民進黨立委王定宇表示，「軍人的待遇調高，我們是支持，絕對不要把軍人的福利、軍人的支給，變成政黨競爭的議題。」

怒批藍強推「自肥三大法案」 綠：皆為個案脫罪

軍人年改再掀朝野意見分歧，民進黨更整理指出，藍營正同步推動被質疑自肥的三大法案。首先，是引發大批國會助理抗議的助理費除罪化，修法未暫緩，本週將召開首場公聽會；其次，《黨產條例》也在藍營主導下逕付二讀；最後，修正《總統副總統選舉罷免法》，同樣被質疑只是為了拯救因替郭台銘購買連署而遭判刑的屏東縣議長周典論，爭議法案接二連三，為本會期再添朝野攻防柴火。

國民黨三大自肥法案。圖／台視新聞（資料畫面）

台北／蔡昀彤、楊岳達、黃子庭、郭致汎 責任編輯／蔡尚晉

