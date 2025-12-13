停砍公教年金戰火！ 鄭麗文批執政黨「挑撥不同職業對立」

對於賴清德找韓國瑜國政茶敘，鄭麗文直言虛情假意大可不必。（圖：國民黨提供）

立法院昨三讀通過停砍年金修法，賴清德總統、行政院長卓榮泰強勢表態「台灣不能走回頭路」。國民黨主席鄭麗文今（13）日赴雲林，媒體詢問是否擔心停砍公教年金會被執政黨阻擋，鄭麗文痛批綠營「正事不做、為反對而反對」，用政治操作挑撥不同職業對立，製造世代仇恨，是瓦解台灣團結的真正元兇。

針對停砍公教年金案，卓榮泰表態，行政院會透過合法合憲途徑，確保退撫基金財務永續。鄭麗文表示，軍公教年金制度確實有檢討與調整的必要，整體改革也應重新審視，包括軍人制度在內，都應在理性、務實的基礎上進行，國民黨將堅定為軍公教爭取合理福利，希望民進黨不要再扯後腿，不要再破壞台灣的團結了。

鄭麗文指出，台灣一直無法招募足夠職業軍人，就連現在報考公教的人員都年年下降，軍公教難道不是國家安全防衛韌性最重要的基石嗎？當這個基石不斷被削弱，執政黨卻視若無睹，反倒是在野黨在國會推動法案，保障軍公教權益、提升士氣與投入意願，協助穩定國家體制。

對於賴清德總統15日將邀請行政院、立法院及考試院等3院院長國政茶敘，立法院長韓國瑜已婉拒出席，鄭麗文直言賴清德「虛情假意大可不必」，建議賴清德總統跟賴清德主席坐下來審視犯了什麼錯誤才導致憲政僵局，如果還想不清楚問題出在哪裡，他（賴清德）找誰都沒有用。