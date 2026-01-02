停砍公教年金戰鼓響？嘆退休族迎「沉痛存款簿」 反年改大將拋反制第一招

立法院2025年朝野衝突不斷，其中針對軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對攸關停砍公教年金、且已在立法院三讀通過的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，爭議恐在新年持續延燒。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（2）日在臉書感嘆，2026年元旦新年的第一道曙光，卻成了全國退休公教警消最沉痛的一天，親眼見證政府再次踐踏承諾，赤裸裸的違法不執行法律；他並號召全國公教警消共同向行政院表達嚴正抗議，「尊嚴被踐踏，我們絕不沉默！」

廣告 廣告

總統賴清德批示，修法違反憲法第70條，亦剝奪行政院預算提出權，將允聲請憲法法庭判決及暫時處分；行政院31日說明，停砍公教年金兩部法案違背憲法正當立法程序，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，未來基金虧損恐轉嫁全民，並讓年改7年的階段性成果前功盡棄，為此已完成釋憲及暫時處分的聲請，在憲法判決出爐前，會做出合法合憲的適當處置；行政院長卓榮泰則一一點名，軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律，未來將依照釋憲結果，「該怎麼辦就怎麼辦。」

停砍公較 年金政院聲請釋憲 李來希：等同無視總統、國會

對此，李來希表示，多數國人歡慶跨年時，退休公教警消在新年清晨打開存款簿的那一刻，親眼看見政府再次撕毀法律、背叛一生奉獻國家的人民。他強調，立法院三讀通過、總統依法公告的「停砍退休金」法案並非口號、也不是建議，而是必須執行的法律命令，但行政院選擇無視國會、無視總統、無視法治，持續用行政傲慢，一刀一刀砍向退休公教警消的生計與尊嚴，不是技術性也不是財政困難，而是違法不執行，是徹頭徹尾的兔死狗烹。公教警消在第一線奉獻一生，守住人民、撐住制度，但退休後卻被當成可以任意犧牲、冷血計算的對象，「這不是改革，這是掠奪。這不是依法行政，這是官逼民反。」

李來希直言，此刻法律被踐踏、正義被踢開，沉默只會換來更深的羞辱、忍耐只會被視為軟弱可欺，為此他要呼籲退休及現職的公教警消、及其家屬與關心法治的國人，立即打給行政院總機，表達最嚴正的抗議，清楚表述「法律已通過，為何不執行？總統已公告，行政院憑什麼拖延？退休人員的生活，為何要成為政治算計的犧牲品？」一通不夠每天打、一個人不夠大家一起，不是要特權，只是要爭取依法應得的一分一毫；不是要對立，只是要國家對承諾最基本的誠信。文末，他強調，若行政院持續裝聾作啞，人民只能用更大的聲音、更團結的行動，表達法律不執行，人民不會退讓。

更多風傳媒報導

