停砍公教年金拚三讀 李來希驚嘆物價飛漲：我們到底做錯什麼？

立法院國民黨、民眾黨團推動停砍公教年金修法，力拚年底前完成三讀。司法及法制委員會召委翁曉玲4日上午召集協商，最後黨團協商無共識而結束會議。立院司法及法制委員會召委翁曉玲，會前曾在臉書直言，不論協商是否有結論，在超過一個月協商冷凍期限後，等於是最快在12月12日之後，就可在立法院會表決，以完成三讀程序。全國公務人員協會前理事長李來希感嘆，一鍋麻油雞湯加計麻油、麵線與配料，價格直逼一千元，物價飛漲，軍公教人員的退休金不僅無法跟隨物價指數調整，還要年年調降。

李來希今(6日)在臉書感嘆表示，選錯行，投錯胎？天氣變冷，突然想吃麻油雞暖暖胃，清晨運動後直接上菜市場採買雞肉，兩支土雞腿要價高達580元，這還是攤商老闆好意去掉零頭後的價格，接著到超商購買米酒頭，米酒頭一瓶150元，漲價了，上次購買一瓶139元已是天價，怎麼又漲價了？這鍋麻油雞湯加計麻油、麵線與配料，價格直逼一千元，錢真的不是錢？

李來希接著表示，物價飛漲成這樣，軍公教人員的退休金不僅無法跟隨物價指數核實調整，還要年年調降，然後還在威脅著基金要破產？還要刻意製造對立，仍然堅持繼續追殺退休軍公教人員，拒絕停砍退休金，拒絕朝野協商，還要抹紅抹黑再加上醜化樣樣都來，真是無良不公又不義，到底軍公教人員與民進黨執政當局有什麼深仇大恨？為什麼要如此心狠手辣！我們到底做錯了什麼？還是我們只是選錯了行業與職業，投錯了胎？

