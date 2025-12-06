停砍公教年金拚「這天」三讀！李來希嘆物價漲退休金卻降：我們做錯什麼？

軍公教年金改革（年改）至今上路超過7年，如今再度成為國會攻防焦點，上（11）月底攸關停砍公教年金（所得替代率）的修正案全數保留送出委員會，但立法院司法及法制委員會（司委會）4日協商時，朝野仍無法達成共識。對此，長期關注此案的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希，今（6）日在臉書點出，如今物價飛漲，軍公教退休金不僅無法進行調整，卻還要年年調降，「我們到底做錯了什麼？」

民進黨政府推動年金改革（年改），所得替代率將逐年減少1.5%，其中年資滿35年者，所得替代率為75%，分10年降到60%，引發軍公教退休族群反彈。本會期，在​國民黨團與民眾黨達成「停砍年金」的共識下，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案先前全數保留送出委員會，並交付朝野協商，要力拚本月中三讀。

停砍年金案協商破局 院會表決最快月中三讀

立法院司法委員會4日舉行協商，但會中朝野立委歷經90分鐘的激烈交鋒，仍無法達成共識，最終國民黨召委翁曉玲宣告，停砍年金案後續依立法院職權行使法規定處理。會前，翁曉玲在臉書說明，11月11日交付協商後，不論是否有結論，在1個月協商冷凍期過後，也就是最快在12月12日後就可在立法院會表決，完成三讀程序。對於協商破局，李來希5日在臉書感嘆，民進黨仍堅持己見，論述製造世代矛盾，協商破局一如預期。

李來希更直言，既然連最低公約數的停止遞減都無法協商，那就直接進入院會表決了，「不是我們不仁，而是民進黨與執政者不義！」他今則在新一篇貼文中分享，天冷想吃麻油雞暖胃，菜市場兩支土雞腿580元，這還是老闆去掉零頭後的價格，另外超商米酒頭一瓶要價150元，上次139元已是天價，現在又漲價了；他感嘆，一鍋麻油雞加計麻油、麵線與配料，價格直逼千元，「錢真的不是錢？」

李來希砲轟，物價飛漲成這樣，但軍公教人員的退休金不僅無法跟隨物價指數核實調整，還年年調降，還被威脅退撫基金要破產，民進黨政府刻意製造對立，堅持繼續追殺退休軍公教人員，拒絕停砍退休金、拒絕朝野協商，抹紅、抹黑樣樣來，真是無良不公又不義。他直呼，「到底軍公教人員與民進黨執政當局有什麼深仇大恨？為什麼要如此心狠手辣！我們到底做錯了什麼？還是，我們只是選錯了行業與職業，投錯了胎？」

