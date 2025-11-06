停砍公教年金拚12月三讀！傅崐萁喊：下一步檢討軍人年金

國民黨主張停止砍公教人員所得替代率，立法院昨天和今天排審公教年金修正草案，朝野爆發激烈攻防。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，停砍年金修法草案，已經順利送出委員會，最快12月就可拚三讀通過，接下來也要修法檢討軍人年金。

傅崐萁表示，向廣大公教退休朋友報告，停砍年金修法草案，在國民黨與民眾黨通力合作下，今天已經正式順利送出委員會了。立法院聯席會議昨今連續兩天排審停砍公教人員退休金修法，《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》兩大草案藍白取得共識，將停止調降退休年金所得替代率，且退休金須隨消費者物價指數（CPI）調整。在司法及法制委員會召委翁曉玲的主持協商下，朝野立委針對兩項草案充分表達意見，最終表決初審通過，全數條文先交由黨團協商後，再請韓國瑜院長召開朝野協商，最快12月就可以拚三讀通過。

傅崐萁質疑，當年民進黨粗暴進行年金改革，不僅違背政府的信賴保護原則，連勞保年金改革、7年後檢討兩大承諾，至今都沒有履行。且當初民進黨以財政困難為由進行年改，但近四年政府稅收超徵達1兆8千多億元，政府既無財政顧慮，現在所得替代率也已經砍到7成以下，應該讓制度改革回歸平衡。

「不是恢復，只是停砍」，傅崐萁說，公教人員背負世代正義的不合理對待，影響公教人員權益，也傷害退休人員尊嚴，更造成國考人數銳減、優秀人才流失等負面衝擊。「停砍公教年金，找回公平正義」，國民黨爭取軍人加薪提升現職人員待遇，接下來也要修法檢討軍人年金。國民黨對退休軍公教權益的保障承諾，說到做到。