停砍公教年金掀人力荒討論，哪個單位很操？有群人年加班280小時「還要被洗臉」

軍公教年金改革（年改）上路至今超過7年，近來停砍年金（所得替代率）議題成為朝野攻防焦點，公職人力荒、公務員人工作壓力等議題也備受討論。民進黨中執委、台中市議員周永鴻揭露，台中市政府養工處82位主管與科員，去（2024）年共計加班22956小時，「一個比一個還操勞」。對此，台灣公務革新力量聯盟（公革力）今（19）日在臉書轉發該則貼文直呼，外界可能覺得公務員就是個朝九晚五的鐵飯碗，但養工處的同仁們不是這樣的，「真的操到爆！」

台灣公務革新力量聯盟指出，「養工」就是養護工程，項目包山包海，市民走的柏油路、橋梁、人行道，路燈、樹木、公園綠地，全部都是養工處日常維護的範圍，工作內容超級硬；且工時涵蓋日夜，遇到颱風、地震災害則立刻變為 24 小時的災害應變單位；甚至平常沒事也要支援外縣市救災，可謂扛著整個城市的穩定運行。另外，數據顯示，台中市養工處人員去年平均每人要加班近280小時，已經超過公務員每月加班20小時的規定時數，顯示業務已經超載。

公革力特別點出，養工處公務人員的工作性質是「無聲的付出」，新蓋工程大家拍手歡迎，但日常維護常常「一出來就被洗臉」，因為沒人找、沒上新聞就代表他得很好；一旦民代或市民來找，八成就是哪裡出包要維修，養工處人員就是一群「被看不到、卻默默努力的單位組織」。公革力進一步說，工作壓力如此大，除了業務量大，根本問題是人力不足，但業務持續擴張，還有「一出事就要馬上處理」，這樣的壓力讓許多人選擇離職，留下的人就更操，形成惡性循環，在職公務員根本不敢補修，因為手上的工作永遠做不完。

台灣公務革新力量聯盟強調，養工處的長官、部屬、外聘人員，以及辛苦的外包商，全部都是為了這塊土地日夜付出的無聲英雄；此外還有許多第一線默默付出的機關人員，都一樣辛苦，他們是城市穩定運轉的基石，不該只有出事時才被看見，也不該用他們的健康和休息時間來交換城市的績效。文末，聯盟也呼籲，市府應正視這件事，盡快補足人力、改善待遇，保障養工處人員休息權利 ，「這些幕後英雄，值得更好的待遇！」

