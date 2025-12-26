停砍公教年金擬不執行、軍警消待遇不編預算！他轟賴清德：自創憲法搞獨裁

年關將近，行憲紀念日過後，憲政大戰一觸即發！明（115）年度中央政府總預算案僵局未解，總統賴清德25日重話表示，若立法院沒辦法如期審查總預算，還有什麼資格談憲政？引發在野激烈反嗆。對此，國民黨立委賴士葆今（26）日在臉書抨擊，警消退休金、軍人加薪不排預算、財劃法不副署、停砍公教年金擬副署不執行，不合賴清德意就自創憲法搞獨裁，真是我國憲政史上的悲哀！

立法院會12日三讀通過攸關停砍公教年金的的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，逐年調降1.5%的所得替代率，將回朔至2023年的水準，然而，在三讀通過的《財劃法》確定不副署、憲訴法修正被宣告失效，憲法法庭大復活後，行政院將採取「副署不執行」的方式因應停砍公教年金法案。民進黨政府多次提出「示警」，銓敘部指出，退撫基金恐提前破產外，屆時缺口恐高達近7000億元，恐轉嫁全民。

行政院則強調，7年年改成果將功虧一簣，政院會透過「合法、合憲」的途徑確保退撫基金財務永續。由於行政院長卓榮泰已表明不會透過覆議處理此案，如今傳出在憲法法庭「復活後」，行政院將「副署不執行」停砍公教年金案，並聲請釋憲，總統並將公告相關法案。賴清德25日在公開活動中批評，憲法明文規定，立法院對明年度的預算要在今年12月31日前審竣完畢，但如今卻還卡在程序委員會。

總統賴清德25日抨擊再也沒資格談憲政。

卡住總預算？國民黨反批： 軍人加薪、提升退休警消待遇沒編列

賴清德直指，若立法院無法如期審查中央政府總預算，連最基本的國家發展、建設，人民需要的預算，都可用政治理由阻擋，還有什麼資格再談憲政？對此，國民黨團首席副書記長林沛祥反嗆，總預算之所以耽擱，是因為行政院未編列軍人加薪、提升退休警消待遇，且卓榮泰也不副署《財劃法》修正案，一切都是賴清德不尊重憲法、不信任中華民國憲法，才導致這起憲政危機。

民眾黨則發出聲明抨擊，賴清德惱羞成怒，稱在野卡總預算、沒資格談憲政，但真正踐踏憲政秩序、違背法治精神、全國最沒資格談憲政的正是賴清德。對此，賴士葆今則直指，警消退休金及軍人加薪不排預算、《財劃法》不副署、停砍年金三讀通過了卻擬副署不執行，行政院以各種奧步攔阻立法院的決議，賴清德更鬼扯憲法規定12月底前預算要審完，「跪美舔美背宗忘祖賣家產還不夠，被美國逼著買武器民意不過關刪民生也要繳貢品。」

