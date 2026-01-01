停砍公教年金政院聲請釋憲 李來希嗆：卓榮泰喝醉了嗎？

立法院在去年12月12日院會三讀通過修法停砍公教人員年金，雖然賴清德總統接著已於12月26日公布生效，行政院昨（31）日向憲法法庭聲請釋憲。對此，全國公務人員協會前理事長李來希質疑，全案不需編列任何預算，也無增加支出提議，請問何來違反《憲法》第70條之規定，「行政院卓院長您是喝醉了嗎？」

全國公務人員協會前理事長李來希。（資料照／中天新聞）

針對立法院本（12）月12日三讀《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》第37條、第38條及第67條暨《公務人員退休資遣撫卹法》第37條、第38條及第67條等條文，行政院發言人李慧芝昨日表示，行政院已於今日稍早前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

李慧芝指出，立法院所通過的這兩部法案，程序上存在重大瑕疵，違背《憲法》正當立法程序，實質內容牴觸《憲法》第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

對此，李來希今（1）日在臉書發文提到，今天起床就發現退休金還在縮水，面對這樣一個系統性集體無賴的政權，無奈與無助難免，日子總是要持續地走下去。

李來希表示，針對公教人員退撫法案修正案，行政院以侵犯行政權為由聲請釋憲，行政院認為公教退撫修正案違反《憲法》第70條規定，侵犯行政機關編列預算的權力？真是滑天下之大稽。

李來希指出，《憲法》第70條是針對行政機關提出之「預算案」，立法院不得為增加預算支出之提議。公教退撫法案修正案不是預算案；再者，全案不需要編列任何預算，也沒有任何立法委員提出增加支出的提議，請問何來違反《憲法》第70條之規定，沒有侵犯什麼預算權。

行政院發言人李慧芝。（資料照／中天新聞）

最後李來希強調，事實上停砍年金案完全與預算案無關，真是雞同鴨講，鬼打牆了！「卓院長您是喝醉了嗎？」

