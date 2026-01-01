停砍公教年金新年轉機？卓榮泰允諾「這麼辦」 退休金、軍警待遇案入列

去（2025）年立法院朝野衝突不斷，軍公教年金改革上路多年，行政院趕在跨年前，針對三讀通過的停砍公教年金案，赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，新年恐掀起憲政大戰。今（1）日是2026年元旦，行政院長卓榮泰一早今陪同總統賴清德到總統府參加府前元旦升旗典禮，會中與特別出席的​國民黨主席鄭麗文幾乎「零互動」，鄭麗文方面僅說「順其自然就好」。卓榮泰並許下4大願望及5大允諾，針對停砍公教年金、軍人加薪等案，將依釋憲結果「該怎麼辦就怎麼辦！」

由於中共解放軍近日無預警啟動「正義使命」圍台軍演，卓榮泰今上午在臉書先是對國軍、海巡弟兄姊妹的守護表示感謝，強調「民主、和平、繁榮」將永遠與國人同在。他並許下4大願望，首先是今年度中央政府總預算，請立法院儘速付委審議；二是強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例及預算（國防特別預算），請立法院儘速付委審議；三是行政院版財政收支劃分法，請立法院儘速付委審議。

4大願開啟朝野新互動 卓榮泰點名3法案釋憲處理

最後一點則是中選會新人事案，請立法院儘速行使同意權。卓榮泰表示，盼透過上述願望的達成展開朝野互動新模式，建立共識、加強合作。另外，卓榮泰也說，對於年後的政局，他負責的允諾，軍人待遇條例、警察人員人事條例、公教人員退休相關法律，在憲法法庭恢復正常運作的情況下，將來會依照釋憲結果，「該怎麼辦就怎麼辦。」

至於老農年金等福利津貼、兒少未來教育發展帳戶，卓榮泰說明，行政院已具體研議多時，將多聽取各方意見，只要合於民主程序、實質充分討論、兼顧財政永續，當與立法院協商溝通，均衡國人生活品質。文末，卓榮泰總結，新年有願望、有允諾，更有拜託，期盼國會不再提出違反憲政體制、削弱國家安全、破壞財政紀律的各種法案，「凡事合法合憲，以人民為依歸，為國家而團結。新的ㄧ年、新的合作！」

