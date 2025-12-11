停砍公教年金明過關？立委曝退休金已少3分之1 銓敘部示警「錢就是不夠」

民進黨政府自2018年推動年金改革（年改）上路，因所得替代率將逐年減少1.5%，引發軍公教退休團體不滿，朝野及各方代表爭論不休，上月在攸關停砍公教年金修正案全數保留送出委員會後，國民黨司法委員會召委、立委翁曉玲近日預告，停砍年金案最快可能在明（12）日院會三讀。今立法院長韓國瑜召集朝野協商，銓敘部長施能傑示警，一旦修法提早停止調降所得替代率，退撫基金很可能提早3到4年破產。

軍公教年金改革所得替代率將逐年減少1.5%，其中年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年者，所得替代率為75%，分10年降到60%，年改議題再度成為本會期國會攻防焦點。在藍白達成「停砍年金」的共識下，11月5日、6日，立法院司法及法制委員會（司法委員會）先後初審通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，因草案11日交付協商，經過1個月協商冷凍期，最快12月12日後由立法院會處理，即可能三讀過關。

年金改革議題再度成為立法院本會期攻防焦點。圖為全國教育產業總工會10日召開「立即停砍月退休金」記者會。（資料照，顏麟宇攝）

修法關鍵之際，銓敘部近日示警，修法將造成退撫基金收支再度失衡，公教基金用罄年度恐提早到2039年，政府則須撥補高達6970億元，並轉嫁由全民稅收負擔。而今上午為此韓國瑜召集黨團協商，停砍公教人員年金的修法版本，​施能傑在會中指出，退撫基金的問題在於不足額提撥，因此即便沒有修法，也可能會在2049年破產，但若往前停止調降，經估算過大約會提早3到4年，後面錢就是不夠。

銓敘部、考試部示警基金提前破產 藍白重申「只是要停降」

施能傑更說，立委提出的修法版本，退休金必須隨著消費者物價指數（CPI）、現職人員調薪而調整，這樣會變成離退者比現職者拿得還多，「真的不可行」。考試院秘書長劉建忻則說，退撫基金本就具有不足額提撥的特性，即便沒有修法調降，仍會造成非常大的財務負擔，一旦停止調降則將提前用盡，無法支持這樣的修法方向。民進黨團總召柯建銘也說，年金改革若走回頭路，會造成提早破產，這是公平性的問題，國民黨不能為了討好而破壞國家制度。

但對此，民眾黨團副總召張啓楷指出，公教人員退休金已有約3分之1被砍掉，民眾黨修法非常明確，只是要停砍，並非改回來。國民黨團書記者羅志強也說，停砍公教年金並非要恢復到2018年改前的水準，然而如今「砍過頭」已導致國家文官（體系）崩壞，國考人數崩跌，找不到老師、無法培育人才是重大危機，民進黨應了解公教人員是國家基底，要好好照顧。最終，由於各黨團未能達成共識，韓國瑜宣告，全部送交院會處理。

