停砍公教年金最快12日三讀 教師團體籲足額撥補

（中央社記者陳至中台北11日電）立法院長韓國瑜今天召集黨團協商停砍公教人員年金的修法版本，院會最快可能明天三讀。教師團體呼籲，為確保基金永續，應落實足額撥補。

立法院司法及法制委員會11月5日、6日先後初審通過國民黨立委等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案，11月11日交付協商，經過1個月協商冷凍期，最快12月12日立法院會可處理。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天發布新聞稿，支持修法停止調降所得替代率。理事長侯俊良表示，此舉是保障公教人員基本退休生活、穩定公職人力與教育現場的重要一步，呼籲朝野儘快完成修法。

侯俊良認為，停調替代率只是第一步，為落實公平正義，下階段修法，將返還公教年資補償金列為優先推動法案。同時也呼籲政府負起雇主責任，依法編列預算撥補退撫基金，且採取對財務最有利的「10年撥補方案」，而非總支出更高、延長不確定性的20年方案。

全國教育產業總工會（全教產）指出，這次修法草案中，包含月退休金「隨消費者物價指數累計成長率調整」，因此影響的不只是目前已退教師的生活，對民國85年後加入職場的純新制教師的退休規劃也有影響。

全教產並提到，無論是國民黨版本（113年起停砍）或民眾黨版本（114年起停砍），都是以「停止月退休金逐年遞減1.5%」為訴求，從來沒有一個版本是要回復到年金改革之前。這次修法能讓教育職場環境更好，優秀的人才願意投入教育職場，提升教師尊嚴，就是提升整體國家競爭力。（編輯：管中維）1141211