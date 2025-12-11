停砍公教年金最快12日三讀 銓敘部：基金提早3年破產

（中央社記者陳俊華台北11日電）立法院長韓國瑜今天召集黨團協商停砍公教人員年金的修法版本，由於朝野無共識，院會最快可能明天三讀。銓敘部長施能傑說，即使沒修法，退撫基金可能會在民國138年破產，若修法提早停止調降，「估算大概提早3到4年」。

立法院司法及法制委員會11月5日、6日先後初審通過國民黨立委等所提停砍公教人員年金的公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例部分條文修正草案。草案11月11日交付協商，經過1個月協商冷凍期，最快12月12日後，立法院會即可處理。韓國瑜上午為此召集朝野黨團協商。

廣告 廣告

國民黨團版本主張自民國113年開始，年金所得替代率不再逐年下降。黨團書記長羅智強說，停砍公教所得替代率，不是要恢復到2018年以前的水準，而是砍過頭已經造成國家文官崩壞，國考報考人數從30萬人跌到今年的11萬人，導致找不到老師、無法培育人才的重大危機。希望民進黨瞭解公教人員是國家基底，要好好照顧。

民眾黨團副總召張啓楷說，公教人員約1/3的退休金已被砍掉，修法不是要改回來，只是停砍。民調顯示年輕人、現職公教人員都支持停砍。民眾黨修法非常明確，要求今年底就不要再往下砍。

民進黨團總召柯建銘說，他百分之百贊成公教人員是國家的重大基底，但年金改革已經改過，現在卻要回頭，會造成年金提早破產，這是公平性的問題。希望國民黨不要為了討好，破壞國家制度，「我們沒辦法接受」。

考試院秘書長劉建忻表示，退撫基金不足額提撥的特性，是從制度一開始就有的，會造成潛藏債務。即便這次沒有修法停止調降所得替代率，仍會造成未來執政者非常大的財務負擔。如果這次修法停止調降，退撫基金將提前用完，「沒辦法支持這樣的修法方向」。

施能傑指出，退撫基金的問題在於不足額提撥，即使沒有這次修法，基金也可能會在民國138年破產，現在如果往前停止調降，「估算過大概會提早3到4年」，後面的錢就是不夠，這是很嚴肅的問題。

施能傑說，立委的修法版本，退休金必須隨著消費者物價指數（CPI）調整，隨著現職人員調薪而調整，這樣會讓離退者比現職者拿得還多，茲事體大，「真的不可行」。

由於各黨團無法達成共識，韓國瑜最後表示，全部送院會處理。（編輯：萬淑彰）1141211