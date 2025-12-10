停砍公教年金最新「通知單」曝光！李來希嘆訴求已夠謙卑：別再凌遲退休者

民進黨政府推動年金改革（年改）上路至今超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發軍公教退休團體不滿，在攸關停砍公教年金修正案全數保留送出委員會後，國民黨司法委員會召委、立委翁曉玲近日預告，停砍年金案最快可能在本月中旬院會三讀。對此，軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（10）日在臉書以「是曙光還是落日？」為題，貼出立法院黨團協商通知單，重申公教人員要的只是停損，期待民進黨知所醒悟，「讓我們退休人員喘口氣吧！」

在野藍白上（11）月達成「停砍年金」的共識，《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案先前全數保留送出委員會，並交付朝野協商，但在12月4日立法院司法及法制委員會（司委會）舉行的協商中，朝野激烈交鋒後仍無法達成共識，國民黨召委翁曉玲宣告，後續依立法院職權行使法規定處理，她會前曾說明，1個月協商冷凍期過後，也就是最快在12月12日，就可在立法院會表決，完成三讀程序。

退撫基金提前破產？銓敘部：撥補近7000億恐轉嫁全民



對此，銓敘部示警，停砍年金法案若過關，恐將造成退撫基金收支再度失衡，公教基金用罄年度恐提早到2039年，政府則須撥補高達6970億元，並轉嫁由全民稅收負擔。翁曉玲今則在臉書指出，「退休金不再遞減1.5% 」是在野共識，面對民進黨強推年金改革的不合理性，國民黨團要求停損外，更考慮到通膨，退休金應隨著物價指數予調整。她強調，政府作為軍公教人員的僱主，依法應負擔退休金最後支付的保證責任，但民進黨政府卻反而造謠基金破產，且未按時提撥，國民黨團會持續為了軍公教人員福利而努力。

李來希則貼出開會通知單，內容顯示，立法院明日將召集藍綠白三黨，針對《財劃法》、《青年基本法》及攸關停砍年金的兩項法案召開黨團協商，他對國民黨團、召開協商的立法院長韓國瑜表示感謝，並說期待執政的民進黨知所醒悟，因為錯誤的政策比貪污更可怕，不應讓公教行業成為年輕人的畏途。李來希重申，此次的公教人員退撫法案修正已是謙卑再謙卑的訴求，盼能停止無止無盡的遞減凌遲式的羞辱公教人員，「只是停損而已，我們要的不多，還我們尊嚴，讓我們退休人員喘口氣吧！」

