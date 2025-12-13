停砍公教年金月退大進補？退將試算9職等「72歲領這金額」：不是外傳的6、7萬

​軍公教年金改革（年改）上路超過7年爭端不止，如今迎來重大轉變，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，公教人員所得替代率將回溯並維持在2023年的水準，並將隨著物價指數進行調整，對此，總統賴清德強調，年金改革不能走回頭路。​退役少將栗正傑則以9職等公務員為例進行試算，表示年改後，72歲時每月實際上僅領約4萬3000元，與外傳6、7萬元不同，而此次停砍年金，只是還給公教人員基本的尊嚴。

​民進黨政府自2018年7月推動年改後，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。如今停砍年金案三讀後，據國民黨團版再修正動議內容，公教人員所得替代率一律以2023年的退休所得替代率上限認定，此外退休金、遺族撫卹金、遺屬年金給付金額，將於消費者物價指數（CPI）累計成長正、負百分之5時調整或至少每4年予以檢討。

停砍公教年金三讀 賴清德強調年改不能走回頭路

對於主持人提及，賴清德對於停砍年金法表示，年改不該走回頭路，（退撫基金）破產不能由全民承擔。對此，栗正傑12日在《中天辣晚報》節目中指出，多數公務員約在65歲、9職等退休，2018年金改革前，退休俸包含18%優存利息，每月約可領到6萬元；年改砍掉18%後，首年約被減少1萬元，月領降為5萬元，而後又被規劃分10年逐年調降（所得替代率），換算每年約減少1000元，全數砍完10年後每月僅剩約4萬元。

栗正傑進一步說，年金改革制度已實施約7、8年，因此這名9職等的公務人員到72歲時，退休金已被砍掉約7000元，每月僅能領4萬3000元；此次停砍年金案三讀後，停止刪減的約3000元，修法重點並非要回溯補發或恢復原額的7000元與18%優存，只是不要再砍下去。他強調，公務人員退休俸並非「政府施捨的年金」，而是國家在其任職期間，將部分原本應給付的薪資，延後到退休後作為保障發放，公務人員是以長期服務與職涯穩定，換取退休後的基本生活保障，因此此次停砍年金，僅是回復基本承諾與尊嚴。

